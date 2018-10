Les Alouettes éliminés pour une 4e année d'affilée

En marquant l’ensemble de leurs points durant le dernier engagement, les Stampeders de Calgary ont confirmé l'élimination des Alouettes de Montréal, les représentants de l’Alberta l’emportant 12-6, lundi, au Stade Percival-Molson.

C’est donc dire que la formation québécoise ratera les matchs d'après-saison de la Ligue canadienne de football pour une quatrième année consécutive.

La frustration semblait bien évidente pour la défensive des Moineaux, qui a connu trois quarts pratiquement sans bavure, ne donnant aucun point en 45 minutes de jeu. Cependant, l’attaque menée par le quart-arrière Johnny Manziel n’a jamais pu multiplier les points sur le tableau indicateur. Celui-ci a connu un match sans saveur en vertu de 16 passes complétées en 28 tentatives pour 240 verges, mais il n’a surtout jamais été en mesure d’être une menace dans la zone payante. Il a aussi été victime de sa sixième interception en cinq rencontres en 2018.

C’est un touché de Terry Williams qui a fait la différence dans ce duel. Au début du quatrième quart, le porteur de ballon a franchi les six verges le séparant de la ligne des buts. Le botteur Rene Paredes a aussi réussi un placement et un simple pour aider les Stampeders (12-2) à inscrire une première victoire en sol montréalais depuis le 12 juillet 2013.

La défensive et Boris Bede donnent un bon spectacle

En vertu de l’impressionnante performance de l’unité défensive et de la jambe de Bede, les partisans des Alouettes (3-12) pouvaient toujours espérer une victoire de leurs favoris après 45 minutes.

La défensive s’est donné des airs des belles années de Don Matthews, en étant particulièrement agressive et frappant tout ce qui bouge. Elle a limité le quart Bo Levi Mitchell à 199 verges de gains, en plus d’intercepter trois de ses passes: Chris Ackie, Brandon Dozier et Dominique Ellis ont réalisé ces larcins. Le dernier a connu un fort match avec neuf plaqués en solo, dont un sac du quart.

Du côté de Bede, il a été parfait en deux occasions, réussissant notamment un placement de 44 verges. Le botteur français a été également efficace sur les dégagements avec une moyenne de 44,1 verges sur 10 bottés.

Les Alouettes poursuivront leur saison, samedi, lorsqu’ils visiteront les Argonauts à Toronto.