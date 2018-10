Kailer Yamamoto gagne ses lettres de noblesse

La recrue des Oilers d’Edmonton Kailer Yamamoto est en train de gagner ses lettres de noblesse auprès des vétérans de l’équipe.

Durant le calendrier préparatoire, l’attaquant de 5 pi 8 po a fait belle impression en amassant sept points, dont cinq buts, en six matchs à la droite Milan Lucic et Leon Draisaitl.

Envoyé dans les rangs juniors l’an dernier après avoir disputé neuf matchs, Yamamoto tentera maintenant de disputer une saison complète dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Un vétéran de neuf campagnes dans le circuit, Lucic aime ce qu’il voit dans le jeu du jeune homme, qui a été sélectionné au 22e rang du repêchage de 2017.

«La plupart du temps, les petits joueurs talentueux ne marquent pas de buts dans le demi-cercle du gardien. Beaucoup de ses buts durant les matchs préparatoires de cette année ou de l’an dernier ont été inscrits en se salissant le nez. Il n’a pas peur d’aller dans les zones dangereuses et il est efficace pour créer des chances et utiliser ses compagnon de trio», a commenté le robuste attaquant selon des propos rapportés par NHL.com.

C’est un Yamamoto plus mature et s’exprimant avec plus d’aisance sur la patinoire qui s’est amené au camp d’entraînement des Oilers cette année.

«J’ai une mentalité différente cette année. Je me sens plus confiant, a expliqué le principal intéressé. C’est la grande différence par rapport à l’an passé. Je me sens beaucoup plus confortable. Je peux élever mon jeu dans la zone défensive, qui est bon en ce moment. Il y a encore quelques trucs que je peux améliorer, comme mon jeu offensif.»

On pourrait croire que l'efficacité défensive de Yamamoto est limitée par son petit gabarit. Mais selon Lucic, le dynamique ailier droit est au contraire déjà plutôt mûr à ce chapitre.

«Il a 20 ans et tu peux le déployer en désavantage numérique, ça montre qu’il comprend le jeu pour ce qui est de l’aspect défensif. Ce faisant, son jeu ne peut que progresser parce qu’à ce niveau, c’est difficile d’enseigner la défensive et c’est en quelque sorte déjà en lui.»

Yamamoto était arrivé au camp d’entraînement comme le petit nouveau l’an dernier. Désormais, ses coéquipiers ne le regardent plus de la même façon.

«L’an passé, l’équipe s’est attachée à lui et il était en quelque sorte le petit jeune gars et les joueurs appréciaient qu’il soit dans l’entourage, a mentionné l'entraîneur-chef des Oilers, Todd McLellan. Maintenant, les joueurs le voient plus comme un coéquipier et ils le traitent différemment, peut-être un peu plus sérieusement. Ce n’est pas négatif envers Yamamoto ou notre groupe, mais ça montre qu’il a gagné de la maturité.»

Le rapide attaquant a été utilisé pendant près de 16 minutes et a décoché deux tirs lors du premier match de la saison des Oilers face aux Devils, samedi en Suède.