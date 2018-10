John Tavares fait déjà sentir sa présence

L’attaquant des Maple Leafs de Toronto John Tavares n’a joué que trois matchs avec la formation de la Ville Reine, mais aux yeux de nombreux partisans, il vaut déjà son pesant d’or.

Le numéro 91, qui avait inscrit son premier filet dans l’uniforme des Leafs face au Canadien de Montréal mercredi, a offert un aperçu de son grand talent durant la rencontre de dimanche face aux Blackhawks de Chicago. Il a réalisé un tour du chapeau, le neuvième de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH), pour aider les siens à l’emporter 7-6 en prolongation.

Du même coup, Tavares est devenu le quatrième joueur de l’histoire des Leafs depuis 1943-1944 à réussir un triplé à l’intérieur de ses trois premières parties à vie avec l’équipe. Miroslav Frycer (1981-1982), Jeff O’Neill (2005-2006) et Auston Matthews (2016-2017) ont également accompli l’exploit.

«Je veux être le plus constant possible. Ainsi, je me prépare en conséquence et je m’attends à beaucoup de moi-même soir après soir, que ce soit avec ou sans la rondelle, a commenté l’ancien capitaine des Islanders de New York au site NHL.com. Si les choses s’améliorent, je serai plus à l’aise. Je sais qu’il y a toujours lieu de s’améliorer et qu’il existe des façons de progresser. Je souhaite seulement continuer de me défier et de ne pas me contenter de ce qui s’est passé jusqu’ici.»

Le caractère

L’attaque des Leafs semble à point en ce début de campagne, mais il reste des ajustements à faire en défense. La troupe de l’entraîneur-chef Mike Babcock a concédé 11 buts à ses deux dernières sorties et le triomphe à Chicago a fait du bien après un revers de 5-3 à domicile aux mains des Sénateurs d’Ottawa.

«C’est bien de trouver le moyen de gagner ce genre de match, mais vous ne voulez pas vous retrouver dans un festival offensif à chaque fois. Par contre, ces parties sont excitantes et fortes en émotions, a émis Tavares. On a montré notre caractère et il a fallu de gros jeux de plusieurs gars pour revenir en force.»

«Je suis certain que c’est le type de rencontre que les instructeurs n’aiment pas, mais pour les gars, c’était définitivement plaisant à jouer. Se battre continuellement était très amusant», a ajouté Matthews.