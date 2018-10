Étienne Marcoux : 1$ pour chaque arrêt cette saison

Publié aujourd'hui à 12h40

Mis à jouraujourd'hui à 12h43

Comme vous le savez..(ou peut-être pas en fait), ma petite soeur Tamy fait partie des 1200 Québécois atteints de fibrose kystique, maladie génétique qui s'attaque aux systèmes digestif et pulmonaire.

Il y a quelques semaines, Tamy et moi étions sur le plateau de «Salut Bonjour» pour faire la promotion d'un événement visant à amasser des fonds pour Fibrose Kystique Canada. En sortant des ondes, je recevais un message d'Étienne Marcoux, gardien de but du Rocket de Laval. Il voulait me parler du défi un peu fou qu'il se lance cette saison.

Pour chaque arrêt qu'il effectuera cette année, le gardien de La Plaine s'engage à donner 1$ à Fibrose Kystique Canada. Tout ça pour Olivier.

Olivier, c'est son ami d'enfance. Ils ont grandi et joué au hockey ensemble, mais quand on jase de fibrose kystique avec Étienne, à travers les histoires de traitements et les pilules d'Olivier, on réalise que lui aussi a «grandi» avec la maladie. Pour atteindre son objectif, il a créé le site : www. defiet.com où il invite les gens à contribuer à sa levée de fonds. Vous constaterez sur le site que le «Défi E.T. Fait Des Arrêt$» permettra aussi de supporter la Fondation des Amis d'Ulysse, qui vient en aide aux étudiants-athlètes. Une autre cause qui lui tient à coeur.

On ne se cachera pas qu'Étienne Marcoux revient de loin. Depuis 2014, après un stage au Junior de Montréal et à l'Armada de Blainville-Boisbriand, les patins du gardien jamais repêché dans la LNH ont beaucoup voyagé. Il y a eu la ligue de la Côte Est (ECHL), puis l'Université du Nouveau Brunswick pour revenir dans la ECHL l'an dernier avec le Fuel d'Indianapolis. Nommé recrue de l'année, Marcoux a présenté un dossier de 22-12-1 en maintenant une moyenne de buts accordés de 2,94 et un taux d'efficacité de 0,918. 1151 arrêts la saison passée, ça aurait fait un beau chèque pour la Fibrose Kystique!

C'est finalement au mois de mai dernier qu'il s'est entendu sur un contrat d’une saison à deux volets avec le Rocket de Laval. Le gardien de 25 ans a connu un bon camp avec le Rocket, mais risque de se retrouver à faire la navette entre la Ligue Américaine et la Ligue de la Côte Est cette saison, derrière les Charlie Lindgren et Michael McNiven.

Que ce soit avec le Rocket ou dans la ECHL, au final, ses arrêts seront payants.

Au nom de Tamy, merci Étienne et bonne saison!

