David Price pourrait lancer en relève

Le gérant des Red Sox de Boston, Alex Cora, n’exclut pas l’idée d’utiliser le lanceur David Price en relève durant la série de division contre les Yankees de New York.

Price, qui présente une fiche en carrière de 2-9 en matchs éliminatoires, a œuvré au monticule pendant seulement une manche et deux tiers, samedi, dans le deuxième duel de la confrontation face aux Bombardiers du Bronx. Le gaucher a alloué trois points et autant de coups sûrs, dont deux longues balles, dans un revers de 6-2 au Fenway Park.

«Évidemment, nous avons besoin de retraits, a commenté Cora au site MLB.com, ajoutant que la possibilité de voir le principal intéressé travailler en relève ne l’empêcherait pas d’effectuer son prochain départ. Nous lui avons parlé et il y a des choses qu’il n’a pas faites de la même façon, comparativement à ses matchs précédents.»

«Il est à point physiquement et on sait où nous allons dans ce dossier. Donc, nous allons l’utiliser à un certain moment. [...] Si c’est lundi, ce sera lundi. Si c’est dans la quatrième rencontre, ce sera dans cette partie.»

En saison régulière, Price a conservé un dossier de 16-7 et une moyenne de points mérités de 3,58. Avant la troisième joute de la série prévue en soirée, les deux équipes étaient à égalité 1-1.