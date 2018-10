Adrian Peterson veut se retirer comme membre des Vikings

Revigoré dans la capitale fédérale avec 236 verges en 56 courses et trois touchés avant le match de lundi, Adrian Peterson a relancé sa carrière chez les Redskins de Washington. Une carrière que plusieurs croyaient terminée.

En dépit du succès qu’il connait, le porteur de ballon de 33 ans n’a pas oublié sa première équipe dans la NFL : les Vikings du Minnesota. Même qu’il souhaite se retirer avec le maillot mauve.

«Il n’y a aucun doute. Je vais prendre ma retraite comme membre des Vikings», a-t-il déclaré au «St. Paul Pioneer Press» au cours de la fin de semaine.

Peterson est à ce jour le demi offensif le plus prolifique de l’histoire de cette concession avec 11 747 verges au sol et 97 majeurs par la course (2007 à 2016).

Ironiquement, avant la rencontre face aux Saints de La Nouvelle-Orleans, sa moyenne de 78,7 verges par match cette saison est supérieure à celle de l’attaque complète des Vikings (63), bons derniers à ce chapitre dans le circuit.

«Je pourrais être utile à leur équipe», a-t-il prévenu.

Blessé pendant presque toute la campagne 2016, Peterson n’a disputé que trois parties au Minnesota, cette saison-là, et l’équipe n’a pas exercé son année d’option par la suite.

«Je mentirais si je vous disais que je n’étais pas déçu. Après 10 ans passés au sein d’une équipe, tu t’attends à recevoir une offre.»

Peterson s’est officiellement joint aux Redskins en août dernier lorsqu’ils lui ont consenti un pacte d’un an et le salaire minimum de 1,015 million $.

«Des millions de personnes croyaient que j’étais un joueur fini. Ils regardent les matchs et ils se disent ‘J’ai eu tort’», a-t-il assuré.