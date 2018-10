Une bourde monumentale de Mark Barberio

Même si l’Avalanche du Colorado l’a emporté 5-2 contre les Flyers de Philadelphie, samedi, il y aura tout de même certaines choses à corriger lors de la prochaine séance d’entraînement.

Parlez-en au défenseur Mark Barberio, qui devra probablement apprendre à communiquer davantage avec le gardien Semyon Varlamov.

À voir dans la vidéo ci-dessus.

Sur la séquence, l’ancien joueur des Canadiens de Montréal semble perdre l’équilibre et entre directement en collision avec son gardien.

Le jeune attaquant de 21 ans des Flyers Mikhaïl Vorobiov, qui disputait son deuxième match dans la LNH, n’en demandait pas tant et a profité de ce cafouillage pour inscrire son premier but dans le circuit Bettman et créer l'égalité 2-2 dans la rencontre.