Taylor Hall peut encore rêver au trophée Hart

Si on se fie à ses coéquipiers des Devils du New Jersey, Taylor Hall a de bonnes chances de devenir le premier joueur à remporter le trophée Hart deux années de suite depuis Alexander Ovechkin en 2008 et en 2009.

Hall a été nommé joueur par excellence de la dernière campagne de la Ligue nationale de hockey (LNH) après avoir aidé les Devils à se qualifier en séries pour la première fois en six saisons grâce à une récolte de 93 points, dont 39 buts. Il a terminé la saison avec 41 points de plus que le deuxième meilleur pointeur des siens, Nico Hischier.

«Je pense qu’il a d’excellentes chances de répéter l’exploit, a lancé le défenseur Andy Greene au site de la LNH. Il est affamé. Comme toute notre équipe, il veut prouver que la saison dernière n’était pas un accident.»

Encore meilleur

Un sentiment que partage l’entraîneur-chef John Hynes. «Il est extrêmement motivé, a-t-il indiqué. Il s’est présenté au camp d’entraînement dans un bon état d’esprit. Il veut s’améliorer malgré ce qu’il a accompli la saison dernière.»

«Quand tu atteins ce niveau en tant que joueur, le défi est de continuer à élever ton niveau de jeu sur la glace, a-t-il ajouté. Tu dois aussi travailler sur ton leadership et sur ton aptitude à soulever l’équipe. Ce sont des choses sur lesquelles nous allons l’aider à travailler.»

Hall n’a pas obtenu de points dans la victoire de 5-2 des siens contre les Oilers d’Edmonton, samedi en Suède dans le cadre de la série de matchs internationaux de la LNH. Son compagnon de trio Kyle Palmieri a toutefois fait mouche à deux reprises. Ce dernier avait d’ailleurs de belles choses à dire sur son coéquipier.

«Il crée tellement de chances de marquer. Pas seulement pour lui, mais aussi pour les autres, a affirmé Palmieri. De plus, il se sent bien et il est en santé. L’an dernier, il a été embêté par quelques blessures et il a tout de même livré d’excellentes performances. Il veut bâtir là-dessus.»

Les Devils disputeront leur second match de la saison devant leurs partisans, jeudi prochain. Ils accueilleront les champions en titre de la coupe Stanley, les Capitals de Washington, pour l’occasion.