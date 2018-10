PGA: Kevin Tway l’emporte au troisième trou de prolongation

L’Américain Kevin Tway a eu besoin de trois trous de prolongation pour remporter les honneurs l’Omnium Safeway, dimanche, lors de la dernière ronde du premier tournoi de la nouvelle saison de la PGA, présenté à Napa en Californie.

Après les 72 trous réglementaires, il y avait triple égalité en tête entre le vainqueur, Ryan Moore et Brandt Snedeker. Ce dernier a été éliminé dès le premier trou.

Pour l’emporter, Tway a réussi un oiselet sur le 10e fanion, alors que Moore a dû se contenter de la normale.

Le champion a remis une carte de 71 (-1), dimanche. Il a réussi quatre oiselets et commis trois bogueys.

Pour sa part, Moore a joué 67 (-5) et a ainsi fait un bond de sept places pour rejoindre les meneurs. Dans sa ronde finale, il a fait six oiselets et commis une faute une seule fois.

Dans le cas de Snedeker, il était le meneur de ce tournoi depuis la deuxième ronde et menait par trois coups avant la ronde décisive. Dimanche, il a connu une journée particulièrement difficile, remettant une carte de 74 (+2). Il a commis cinq bogueys, dont trois consécutifs entre les 10e et 12e fanions. Il a cependant amassé deux oiselets pour limiter les dégâts.

Chez les Canadiens participant aux rondes de la fin de semaine, Mackenzie Hughes a obtenu le meilleur résultat. Il a complété sa journée de travail avec une performance de 71 (-1) et son tournoi avec un cumulatif de 282 (-6). Il a ainsi pris le 33e rang en compagnie de sept autres golfeurs.

Adam Svensson a terminé à un coup de son compatriote, tandis que Nick Taylor et Roger Sloan ont respectivement terminé leur semaine à -3 et -2.