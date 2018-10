Noami Osaka déclare forfait pour Hong Kong

La championne de l'US Open, la Japonaise Naomi Osaka, a déclaré forfait pour le tournoi WTA de Hong Kong pour prévenir une aggravation d'une légère blessure au dos, ont annoncé les organisateurs dimanche.

La jeune (21 ans, le 16 octobre) Asiatique, qui sera 4e mondiale lundi, a eu besoin d'un traitement dans le bas du dos lors de sa défaite en demi-finales contre la Lettone Anastasija Sevastova, samedi à Pékin.

Après cela, Osaka avait déclaré que c'était plus de la fatigue qu'autre chose de plus sérieux mais avait suggéré qu'elle pourrait renoncer à Hong Kong.

«Malheureusement, j'ai joué avec une douleur dans le dos toute cette semaine», avait-elle précisé dans un communiqué publié par les organisateurs.

«Les médecins m'ont conseillé de prendre du repos pour s'assurer que la blessure ne s'aggrave pas plus et que cela devienne plus sérieux», avait-elle expliqué.