Nicolas Guay se démarque contre les Cataractes

À Shawinigan, l’attaquant Nicolas Guay a marqué deux buts et obtenu une mention d’aide dans une victoire de 6-4 des Voltigeurs de Drummondville sur les Cataractes.

Alors que les favoris de la foule étaient en avance 3-2 après 20 minutes de jeu, Guay a remis son équipe en avant avec ses deux réussites en début du deuxième vingt. Il s’agissait des quatrième et cinquième filets du capitaine des Voltigeurs cette saison.

En début de troisième, le vétéran a fourni une passe décisive sur le but Gregor MacLeod, qui s’avéra être le but gagnant. Joseph Veleno a inscrit le but d’assurance en fin de rencontre. Il a également produit deux mentions d’aide dans ce duel.

Chez les Cataractes, Jérémy Martin a été la grande vedette avec un filet et trois mentions d’aide.

Dans les buts, Daniel Moody a cédé quatre fois sur 21 tirs dans la victoire, alors qu’Antoine Coulombe a fait face à 50 tirs dans la défaite.

Les Wildcats frappent rapidement

À Bathurst, les Wildcats de Moncton ont inscrit cinq buts avant la marque des 10 minutes en première période, en route vers une victoire de 8-1 face au Titan, dimanche.

Brady Pataki, Mika Cyr, Jordan Spence, Jonathan Aspirot et Jack Tucker ont tous déjoué le gardien Mark Grametbauer, qui a été rappelé au banc par son entraîneur après le cinquième filet. Il avait alors été mis à l’épreuve 10 fois.

En relève, Tyriq Outen a cédé trois fois sur 24 lancers. Jakob Pelletier, Alexander Khovanov et Nicolas Kingsbury-Fournier l’ont déjoué. Il s’agissait d’un premier filet en carrière pour Kingsbury-Fournier dans la Ligue de hockey Junior majeur du Québec (LHJMQ).

Michal Ivan a été le seul buteur des favoris locaux. Charles-Antoine Lavallée a repoussé 21 rondelles pour mériter une première victoire en carrière.

Trois buts pour Dmitry Zavgorodniy

À Sherbrooke, Dmitry Zavgorodniy a réussi un tour du chapeau et l’Océanic de Rimouski a vaincu le Phoenix par la marque de 7-2.

Zavgorodniy a également obtenu une mention d’aide. Alexis Lafrenière, Jordan Spadafore, Cédric Paré et Jordan Lepage ont également enfilé l’aiguile. Il s’agissait d’un premier dans cette ligue pour Spadafore.

Brendan Cregan a alloué quatre buts sur 12 lancers avant d’être remplacé par Thommy Monette, qui a laissé filer derrière lui trois des 12 lancers cadré de ses adversaires.

Dans l’autre camp, Colten Ellis a réussi 20 arrêts. Seuls Yann-Félix Lapointe et Bobby Dow l’ont déjoué.