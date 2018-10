Maxime Comtois donne la victoire aux Ducks

L’attaquant des Ducks d’Anaheim Maxime Comtois ne cesse d’impressionner en ce début de saison régulière dans la Ligue nationale de hockey.

Le Québécois de 19 ans a réalisé tout un exploit à son premier match dans la LNH en marquant son premier but à son premier lancer et à sa première présence sur la glace, rappelant ainsi un certain Mario Lemieux, qui avait réussi la même chose.

Comme si ce n’était pas assez, Comtois en a rajouté à son deuxième match alors que les Ducks rendaient visite aux Coyotes de l’Arizona, samedi.

L’ancien joueur des Tigres de Victoriaville a accepté une longue passe pour s’échapper devant le gardien Antti Raanta dans les derniers instants de la deuxième période.

Le joueur des Ducks décide d’y aller d’un tir plutôt que d'une feinte. Bonne décision. Comtois fait scintiller la lumière rouge sur la route pour une deuxième fois.

Il s’agira d’ailleurs du seul but de la rencontre. Les Ducks ont remporté leurs deux premiers matchs cette saison.