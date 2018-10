Les Chiefs toujours parfaits, mais perdent Laurent Duvernay-Tardif

Les Chiefs ont fait plaisir à leurs partisans et sont demeurés invaincus, dimanche à Kansas City, en l’emportant 30-14 contre les Jaguars de Jacksonville.

Toutefois, le joueur québécois des Chiefs, Laurent Duvernay-Tardif, a été victime d'une fracture du péroné de la jambe gauche, selon l'entraîneur-chef, Andy Reid. «LDT» ne devrait toutefois pas rater le reste de la saison.

Laurent Duvernay-Tardif has a fractured fibula but won’t be out the entire season, per Andy Reid.