Les Brewers balaient les Rockies

En vertu d’une victoire de 6-0 dans le troisième affrontement de la série de division les opposants aux Rockies, les Brewers de Milwaukee ont balayé leurs adversaires, dimanche, au Colorado.

La production offensive a été un réel cauchemar pour les Rockies tout au long de cette série, eux qui ont été blanchis pour un deuxième match consécutif. Les hommes de Bud Black ont inscrit seulement deux points dans l’ensemble des affrontements. Ceux-ci ont été produits dans la neuvième manche du premier duel, remporté 3-2 par les Brewers.

Dimanche, le partant des vainqueurs, Wade Miley, n’a pratiquement rien donné à ses adversaires. En quatre manches et deux tiers de boulot, il a permis trois coups sûrs, donné un but sur balles et retiré un frappeur dans la mitaine.

Sur le plan offensif, Travis Shaw a permis Christian Yelich de marquer le premier point de la rencontre avec un faible roulant lors de l’engagement initial. Trois manches plus tard, Jesus Aguilar a frappé un coup de circuit en solitaire. Les Brewers ont ensuite inscrit deux points sur une feinte illégale du lanceur Scott Oberg en sixième.

Le vétéran receveur Erik Kratz s’est aussi souligné au bâton avec trois coups sûrs en quatre présences à la plaque.

Dans la manche ultime, Orlando Arcia et Keon Broxton ont frappé coup sur coup des longues balles pour ajouter à l'avance.

Les releveurs Jeremy Jeffress et Josh Hader ont ensuite fermé les livres pour concrétiser la victoire des leurs.

Chez les Rockies, le partant German Marquez a permis deux points sur sept coups sûrs en cinq manches de travail.

En finale de la Ligue nationale, les Brewers affronteront maintenant le gagnant du duel entre les Braves d’Atlanta et des Dodgers de Los Angeles.