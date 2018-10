Le Rouge et Or s'entraîne dans le monde virtuel

Imaginez être un quart-arrière et pouvoir peaufiner vos lectures de jeu dans une situation spécifique sans ballon et sans la douzaine d'athlètes nécessaires à l’entraînement.

Il suffit de plonger dans le monde virtuel. C’est maintenant possible pour les joueurs du Rouge et Or de l’Université Laval, qui bénéficient d’une technologie novatrice permettant de simuler les jeux dans la salle de visionnement.

Lunettes, ordinateur, écran... et le tour est joué!

