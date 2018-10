L’an dernier, Rasmus Dahlin a régné du début à la fin de la saison en tant que meilleur espoir consensuel en vue du repêchage de la LNH. À voir l’engouement que suscite le jeune Américain Jack Hughes depuis quelques années déjà, il ne faudrait pas se surprendre si on assiste à nouveau à une non-lutte pour le premier choix au total de la séance de sélection de 2019, qui aura lieu, cette année, à Vancouver.

Ça fait déjà au moins deux ans qu’on parle de la cuvée 2019 comme de l’année de Jack Hughes. C’est que le jeune centre de 5 pi 10 po et 168 lb a dominé partout où il est passé et, souvent, face à des joueurs plus vieux que lui.

À 16 ans l’an dernier, Hughes a récolté 116 points en 60 matchs répartis entre les programmes de développement américains des moins de 17 et de 18 ans. Cette récolte, pour un joueur de son âge, était la plus élevée de l’histoire du programme, dépassant la marque de 82 établie par Phil Kessel, puis égalée par Clayton Keller.

De plus, Hughes n’a terminé qu’à un seul point de la marque de tous les temps du programme américain. En 2015, à l’âge de 17 ans, Auston Matthews avait terminé avec une récolte de 117 points.

Au Championnat mondial des moins de 18 ans en avril dernier, face à la majorité des meilleurs joueurs de 17 ans au monde, Hughes a terminé au premier rang des pointeurs de la compétition avec 12 points en sept matchs.

En raison de sa vision du jeu hors pair, de ses mains agiles et de son petit gabarit, plusieurs le comparent à un Patrick Kane qui évolue au centre. Son frère, Quinn, a été le septième choix au total du dernier repêchage de la LNH, par les Canucks de Vancouver.

D’ailleurs, si, comme Kane en 2007, Hughes est sélectionné au premier rang au total, il deviendrait le huitième Américain à réussir l’exploit après Brian Lawton (1983), Mike Modano (1988), Bryan Berard (1995), Rick DiPietro (2000), Erik Johnson (2006), Kane (2007) et Auston Matthews (2016).

Les autres

Par la suite, il semble que la lutte se dessine, en ce moment, entre le grand joueur de centre des Hurricanes de Lethbridge Dylan Cozens et le jeune ailier finlandais Kaapo Kakko, qui évolue pour le TPS de Turku en Liiga finlandaise. Face à des hommes, Kakko comptait déjà huit points en 10 matchs avant les matchs de dimanche.

De son côté, Cozens, un centre de 6 pi 3 po et 185 lb, domine en ce début de saison dans la Ligue junior de l’Ouest. Il venait au cinquième rang des pointeurs du circuit avec 12 points en six parties, également avant les rencontres de dimanche.

Mais bon, il reste encore beaucoup d’eau à couler sous les ponts avant juin et l’histoire nous a appris que les classements de septembre ne veulent plus rien dire au moment d’amorcer la première ronde, en juin

Des espoirs convoités

Dix joueurs qui risquent de sortir tôt en juin prochain

Jack Hughes (Centre) | Programme de développement américain (USHL)

Kaapo Kakko (Ailier droit) | TPS Turko (Liiga, Finlande)

Dylan Cozens (Centre) | Hurricanes de Lethbridge (WHL)

Bowen Byram (Défenseur) | Giants de Vancouver (WHL)

Alex Turcotte (Centre) | Programme de développement américain (USHL)

Philip Broberg (Défenseur) | AIK (Allsvenskan, Suède)

Vasily Podkolzin (Ailier droit) | SKA (MHL, Russie junior)

Kirby Dach (Centre) | Blades de Saskatoon (WHL)

Peyton Krebs (Ailier gauche) | Ice de Kootenay (WHL)

Raphaël Lavoie (Ailier droit) | Mooseheads d’Halifax (LHJMQ)