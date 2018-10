Kaillie Humphries prend une pause d’un an

La médaillée olympique Kaillie Humphries a décidé de prendre congé de bobsleigh pendant un an. Elle est toutefois encore loin de la retraite.

«Je repousse les limites depuis 16 ans. C’est pourquoi je prends une pause cette année. Mon objectif est de participer aux Jeux de Pékin de 2022 et ceux de 2026 à Calgary, a-t-elle écrit sur son compte Twitter, en y ajoutant l’émoticône clin d’œil. Je me suis récemment fiancé et je veux bâtir des bases solides pour mon mariage. Merci de votre soutien.»

Calgary est candidate pour obtenir l’organisation des Jeux de 2026. Stockholm, en Suède, et Milan/Cortina d’Ampezzo, en Italie, sont aussi en lice.

L’athlète de 33 ans a remporté l’or en bob à deux aux Jeux de Vancouver en 2010 et de Sotchi en 2014. Cette année, à Pyeongchang, elle est montée sur la troisième marche du podium.

Elle a aussi été sacrée championne du monde en 2012 et en 2013.