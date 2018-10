Graham Gano joue les héros avec un long placement

Graham Gano a réussi un placement de 63 verges dans les derniers instants du quatrième quart pour procurer une victoire de 33-31 aux Panthers de la Caroline face aux Giants de New York, dimanche à Charlotte.

Le botteur des Panthers (3-1) a réussi quatre coups de pied entre les poteaux dans cette partie.

Curtis Samuel et Christian McCaffrey ont capté des passes de Cam Newton pour des touchés. Le pivot a complété 21 de ses 35 passes pour 237 verges, subissant au passage deux interceptions.

Colin Jones a été l’auteur de l’autre majeur sur les unités spéciales lorsqu’il a récupéré un ballon qu'Odell Beckham fils n’a pas été en mesure de contrôler à la suite d’un dégagement.

Beckham a malgré tout décoché une passe de 57 verges pour le touché vers Saquon Barkley en plus d’inscrire lui-même un majeur pour les Giants (1-4).

Eli Manning a rejoint ses receveurs 22 fois en 26 tentatives pour 326 verges, deux touchés et deux interceptions.