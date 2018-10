D.C. United se rapproche à deux points de l’Impact

L’Anglais Wayne Rooney a inscrit un doublé, dimanche, dans un gain de 2-1 de D.C. United contre le Fire de Chicago, à Washington.

Grâce à cette victoire, United se rapproche à seulement deux points de la sixième et dernière place donnant accès aux éliminatoires, actuellement détenue par l’Impact. D.C. a cependant encore deux matchs en main sur la formation montréalaise.

L’ancien de l’Impact Raheem Edwards a inscrit le seul but du Fire dans la défaite.

Plus de détails à venir.

.@WayneRooney puts @dcunited right back into this one! #DCvCHI https://t.co/RePqxR9DHx