Chelsea se relance face à Southampton

Vainqueur sans forcer à Southampton (3-0), Chelsea a pris provisoirement la tête de la Premier League, avant le choc final de la 8e journée entre les anciens co-leaders Manchester City et Liverpool.

Les «Blues» pointent désormais à 20 points, une longueur d'avance sur les «Citizens» et les «Reds» (19 pts), et deux sur Tottenham et Arsenal (18 pts), superbe vainqueur de Fulham plus tôt dimanche (5-1).

Chelsea se relance

Après deux matches nuls contre West Ham puis Liverpool, revoilà Chelsea!

L'équipe de Maurizio Sarri n'a fait qu'une bouchée des «Saints», tirant 21 fois au but et enregistrant 65% de possession. Les «Blues» sont toujours invaincus cette saison en match officiel, s'installant petit à petit comme un candidat crédible au titre.

C'est l'inévitable meilleur buteur de Premier League Eden Hazard qui a ouvert le score, inscrivant son septième but en championnat, après un superbe travail à la récupération de Ross Barkley.

Le milieu anglais y est ensuite allé de son but, poussant dans la cage un ciseau acrobatique spectaculaire d'Olivier Giroud pour sceller le match.

Dans le temps additionnel, Alvaro Morata en a même profité pour reprendre un peu de confiance, en marquant le troisième but des Londoniens sur une nouvelle passe décisive d'Hazard.

Arsenal aux anges

Ça plane pour Unaï Emery. Chez son voisin Fulham, Arsenal a remporté avec la manière son neuvième match de suite toutes compétitions confondues, semblant retrouver le lustre terni lors des deux dernières années de l'ère Wenger.

A Craven Cottage, Alexandre Lacazette, titulaire, et Pierre-Emerick Aubameyang, entré en seconde période, ont brillé, marquant deux buts chacun. Mais le but qui a ravi les fans a été le troisième, celui de Aaron Ramsey.

Le Gallois a conclu d'une talonnade un superbe mouvement pendant lequel Lacazette, Bellerin, Mkhitaryan et Aubameyang ont réussi le geste parfait, dans le bon timing, dans le style des belles années Wenger.

Les supporters ayant fait le court déplacement ont apprécié, saluant Emery à la fin du match d'un joyeux: «Notre Arsenal est de retour!»

Depuis la mi-août date de sa dernière défaite, l'équipe du Basque a en effet marqué 27 buts!

«Je crois en nous, nous croyons en notre démarche, mais nous devons aussi continuer à accumuler de la confiance», a commenté le technicien. «Je pense que ce n'est que la première bataille. C'est très difficile, mais nous devons continuer à nous améliorer et faire preuve d'un grand engagement.»