Yaroslav Alexeyev donne la victoire au Drakkar

L’attaquant russe Yaroslav Alexeyev a permis au Drakkar de rester invaincu en temps réglementaire en marquant dans les dernières minutes du match, samedi, à Baie-Comeau. Les favoris de la foule ont ainsi vaincu les Mooseheads de Halifax par la marque de 3-2.

Il s’agissait du 10e filet d’Alexeyev cette saison, lui qui avait réussi un tour du chapeau la veille dans un duel contre les Islanders de Charlottetown.

Après une première période sans but, les visiteurs ont ouvert la marque en deuxième via le bâton de Raphaël Lavoie. Cependant, les vainqueurs ont inscrit deux filets rapides avant la fin du deuxième vingt. C’est Samuel L’Italien et D’Artagnan Joly qui ont produit ces réussites.

Xavier Parent a ramené tout le monde à égalité au début de l’engagement ultime.

Kyle Jessiman a réussi 27 arrêts dans la victoire et Alexis Gravel 37 dans la défaite.

Le Phoenix résiste aux Cataractes

À Sherbrooke, le Phoenix a su résister aux Cataractes de Shawinigan en fin de match pour finalement l’emporter 3-2.

L’équipe locale s’est dotée d’une avance de 3-0 grâce aux buts de Nathael Roy, Taro Jentzsch et Edouard St-Laurent.

Jan Drozg a réduit l’écart en fin de deuxième avec son second but de la campagne. Il a ensuite contribué à la réussite de Jérémy Martin en début de troisième.

Les Cataractes n’ont toutefois pas été en mesure de compléter leur remontée.

Brendan Cregan a repoussé 26 tirs devant le filet du Phoenix. À l’autre bout de la patinoire, Lucas Fitzpatrick a réalisé 19 arrêts.

Lukas Cormier tranche en fusillade

À Chicoutimi, Lukas Cormier a dénoué l’impasse en tirs de barrage pour procurer une victoire de 3-2 aux Islanders de Charlottetown contre les Saguenéens.

Les quatre buts ont été inscrits au cours de la première période. Liam Peyton et Keith Getson ont secoué les cordages pour les Islanders tandis que Vladislav Kotkov et Mathieu Desgagné ont fait de même pour les Saguenéens.

Pour sa part, Jérémy Groleau a obtenu deux mentions d’aide dans la défaite.

Matthew Welsh a bloqué 20 tirs devant le filet des visiteurs tout comme Alexis Shank pour l’équipe locale.