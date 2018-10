Thomas Chabot vole la vedette contre les Maple Leafs

Le défenseur québécois Thomas Chabot a inscrit deux buts, dont celui de la victoire, samedi soir, à Toronto, où les Sénateurs d’Ottawa ont surpris les Maple Leafs 4-3. Pour la formation ottavienne, il s’agit d’un premier gain cette saison.

Chabot a ajouté une mention d’aide à sa récolte. Le joueur de Sainte-Marie a contribué au premier but des siens, marqué par Dylan DeMelo dans la 10e minute de jeu.

Pas moins de cinq buts ont été inscrits au deuxième tiers. Morgan Rielly et Auston Matthews ont donné l’avance aux Leafs en touchant la cible dans un intervalle de 39 secondes.

Peu après, les Sénateurs ont répliqué en marquant deux buts en 38 secondes. Chabot et Chris Tierney ont ainsi redonné une priorité d’un but à leur équipe.

Mitch Marner a ensuite nivelé la marque, en avantage numérique, en fin de période. Chabot a finalement inscrit le but victorieux au début du troisième engagement. Le Québécois a habilement déjoué le défenseur Travis Dermott avant de faire de même avec le gardien Frederik Andersen. Mark Stone a complété le travail pour les Sénateurs en fin de rencontre, en marquant dans un filet désert.

Rielly, Matthews et Marner ont chacun terminé la rencontre avec un but et une mention d’aide pour l’équipe locale. Chez les Sénateurs, Zach Smith s’est aussi illustré en obtenant deux mentions d’aide.

En quête d’une 150e victoire en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH), Andersen a connu une soirée difficile devant la cage des Leafs, cédant quatre fois sur 23 lancers.

À l’autre bout de la patinoire, Craig Anderson a réalisé 34 arrêts.