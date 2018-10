Thibault s’impose par décision

Le Québécois Vincent Thibault a conservé sa fiche parfaite avec une victoire par décision unanime des juges devant le Mexicain Sergio de Leon, samedi soir, au Centre Vidéotron de Québec.

Les trois officiels ont remis des cartes de 58-55, 59-54 et 60-53 en faveur de Thibault, qui a ainsi amélioré son dossier à 7-0.

Il en était à son troisième combat chez lui, contre le même adversaire que son ami Clovis Drolet avait battu en avril.

Il s’agissait de son dernier duel de six rounds avant de passer aux huit rounds.

Un autre Mexicain a goûté à la médecine d’un boxeur d’Eye of the Tiger Management plus tard dans la soirée.

Le Montréalais Batyr Jukembayev (14-0, 12 K.-O.) a battu Patrico Moreno (20-3, 14 K.-O.) par arrêt de l’arbitre au septième round de leur affrontement prévu pour 10 assauts.