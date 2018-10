Morand tranche le débat en prolongation

Antoine Morand a inscrit son deuxième filet de la rencontre en prolongation pour aider les Mooseheads de Halifax à se sauver avec une victoire de 5-4 face aux Saguenéens de Chicoutimi, vendredi soir au Centre Georges-Vézina.

«C’est certain qu’on a eu des moments plus difficiles, mais on a aussi des moments très positifs. Je pense qu’on a bien géré. On a resté à l’intérieur de nos moyens, a expliqué l’entraîneur-chef des Saguenéens, Yanick Jean. C’est un gros match pour nous, le défi était très gros, mais on a bien répondu. Je suis très satisfait dans l’ensemble.»

Les Saguenéens n’ont pas attendu avant de soulever leurs partisans de leur siège.

Dès la première minute du match, l’attaquant Théo Rochette a décoché un bon tir sur réception n’a donné aucune chance au gardien Cole McLaren, qui disputait une première rencontre dans la LHJMQ.

Les Orignaux ont toutefois trouvé le moyen de faire taire la foule lorsqu’Arnaud Durandeau et Xavier Parent ont marqué tour à tour pour faire 2-1 Halifax.

Par la suite, le défenseur Artemi Kniazev a marqué son troisième but de la campagne lors d’un jeu de puissance pour aider les Sags à retraiter au vestiaire avec une égalité de 2-2.

«En première période, on a accordé trop de chances de marquer aux Mooseheads, mais on s’est ajusté», a mentionné le pilote des Bleus en point de presse.

Les deux équipes s’échangent des buts

Tôt en deuxième période, les Sags ont repris les devants grâce à la montée spectaculaire de Justin Ducharme qui a logé la rondelle dans le haut du filet.

Sauf que les Mooseheads n’avaient pas dit leur dernier mot. À la toute fin d’une attaque massive, Antoine Morand a récupéré un retour de lancer devant le filet pour ramener les deux équipes à la case départ.

Un départ fracassant

Les hommes de Yanick Jean ont débuté le troisième vingt avec le couteau entre les dents. L’espoir des Canadiens de Montréal Samuel Houde a fait bouger les cordages après avoir manœuvré la rondelle à la perfection, mais Arnaud Durandeau a répliqué pour envoyer tout le monde en surtemps.

C’est finalement Antoine Morand qui a joué les héros en battant Zachary Bouthillier d’un bon tir du côté de la mitaine.

Les Saguenéens tenteront de renouer avec la victoire samedi après-midi alors que les Islanders de Charlottetown seront les visiteurs au Centre Georges-Vézina.