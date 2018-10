LNH 360: Ilya Kovalchuk est officiellement de retour

Voici un résumé des deux rencontres disputées vendredi le 5 octobre dans la Ligue nationale de hockey.

Résultats (Équipes à domicile en majuscules)

Caroline 3 – COLUMBUS 1

San Jose 3 – LOS ANGELES 2

Une première pour Rod Brind'Amour

Rod Brind'Amour a obtenu sa première victoire en tant qu’entraîneur-chef dans la LNH dans un gain de 3-1 des Hurricanes contre les Blue Jackets.

Par ailleurs, le premier choix des Canes et deuxième choix total au dernier repêchage, Andrei Svechnikov, a amassé son premier point dans la LNH. Le Russe de 18 ans a mérité une mention d’aide sur le premier but des siens, inscrit par Jordan Martinook, au premier vingt.

Sebastian Aho et Micheal Ferland ont chacun conclu la rencontre avec un but et une aide.

Du côté des Blue Jackets, qui jouaient également un deuxième match en deux soirs, Brandon Dubinsky a été l’unique marqueur.

Réclamé au ballottage plus tôt en semaine des Maple Leafs de Toronto, Curtis McElhinney a savouré la victoire à son premier départ devant la cage des Hurricanes. Le gardien de 35 ans a réalisé 30 arrêts.

Le cerbère des Blue Jackets, Sergei Bobrovsky, a quant à lui cédé trois fois sur 35 tirs.

Erik Karlsson savoure une première victoire avec les Sharks

Le défenseur Erik Karlsson a savouré son premier point et sa première victoire avec les Sharks de San Jose, vendredi soir.

Le Suédois s'est fait complice sur le but de Kevin Labanc en prolongation pour aider les siens à défaire les Kings au compte de 3-2 à Los Angeles.

Karlsson a bien tenté d'inscrire son premier but dans ses nouvelles couleurs. Le joueur étoile a laissé partir quatre lancers, mais en vain.

Cet affrontement marquait aussi le retour de l’attaquant Ilya Kovalchuk dans la LNH après un exil de cinq ans dans la KHL. Le Russe, qui revendique neuf saisons de plus de 30 buts dans le circuit Bettman, a paraphé une entente de trois ans et 18,75 millions $ avec les Kings au cours de l’été. Le franc-tireur n’a pas noirci la feuille de pointage, lui qui a décoché deux tirs.

Outre Labanc, Timo Meier et Evander Kane ont fait secouer les cordages pour les visiteurs. Anze Kopitar et Tyler Toffoli ont offert la réplique des Kings.

Devant la cage des Sharks, le gardien Martin Jones a repoussé 19 tirs. À l’autre bout de la patinoire, Jonathan Quick a bloqué 30 rondelles.