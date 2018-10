L’immense prise de risque de DAZN

Au cours des dernières années, plusieurs hommes ont tenté de faire revivre la boxe au moyen des réseaux de télévision. Par exemple, Al Haymon et sa série Premier Boxing Champions (PBC) ont essuyé un échec cuisant malgré un investissement de 500 millions $. C’est maintenant au tour du site de diffusion en continu DAZN et du promoteur Eddie Hearn de tenter leur chance dans ce marché.

En mai dernier, ils ont annoncé une entente de huit ans avec un investissement de 1,6 milliard $.

Toutefois, il est loin d’être assuré que Hearn et ses partenaires atteindront leurs objectifs.

«Je dois reconnaître que c’est difficile et on sent que plusieurs personnes ne veulent pas qu’on réussisse, a souligné Eddie Hearn. Personne ne veut de nous aux États-Unis. On prend cela comme un défi et on aime cela en relever.»

Les dirigeants de DAZN et lui ont pris le pari qu’ils pourraient vendre des abonnements aux quatre coins du monde en présentant une quarantaine de galas par année, dont seize aux États-Unis. Pour ce faire, ils ne lésinent pas sur la qualité des galas.

«Quand tu payes pour regarder des combats, tu dois en avoir pour ton argent, a affirmé Hearn. Je suis convaincu que le gala qu’on présentera ce soir au Wintrust Arena saura les satisfaire. La clé, c’est de bâtir une écurie solide. Il faut attirer de bons boxeurs et s’assurer qu’ils seront actifs.»

Une guerre qui se dessine

Quelques semaines après l’annonce de Hearn, ce fut au tour d’ESPN d’investir des millions dans la présentation de galas de boxe avec Top Rank. On peut facilement deviner qu’une guerre se dessine à l’horizon.

«Même si on est impliqués dans une compétition féroce, il y a un respect mutuel entre Matchroom Boxing et Top Rank, a souligné Hearn. ESPN sera agressif, mais nous le serons aussi. Les grands gagnants seront les boxeurs qui pourraient empocher de bonnes bourses. C’est une belle ère qui s’amorce pour eux. »

Outre les pugilistes, ce sont les amateurs qui seront les gagnants. Ils pourront voir près de 100 galas de boxe chaque année à un coût raisonnable.

Ce n’est pas la première fois qu’on entend un tel discours de la part d’un intervenant du milieu de la boxe. Est-ce que DAZN et ESPN réussiront là où plusieurs autres ont échoué dans le passé ? On aura des réponses dans les prochaines années.