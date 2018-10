Les Yankees tiennent tête aux Red Sox

Grâce aux quatre points produits par Gary Sanchez à l’aide de la longue balle, samedi soir, au Fenway Park, les Yankees de New York ont créé l’égalité 1-1 dans la série de division les opposant aux Red Sox de Boston dans l’Américaine en s’imposant 6-2.

Aaron Judge et Gary Sanchez ont chacun frappé un circuit en solo en début de rencontre. Sanchez est revenu à la charge en septième manche. Le receveur des Yankees a propulsé la balle de l’autre côté de la clôture alors que Judge et Giancarlo Stanton étaient sur les sentiers.

Andrew McCutchen a produit l’autre point des visiteurs, en deuxième manche, à l’aide d’un simple.

Chez les Red Sox, Xander Bogaerts a étiré les bras tandis qu’Ian Kinsler a réussi un double productif.

Masahiro Tanaka a été le lanceur gagnant. En cinq manches de travail, le partant des Yankees a accordé un point, trois coups sûrs et un but sur balles, en plus de réaliser quatre retraits sur des prises.

Du côté des Red Sox, David Price a encaissé la défaite. Le lanceur gaucher a concédé trois points, autant de coups sûrs et deux buts sur balles en une manche et deux tiers.

Les deux formations se retrouveront lundi soir, à New York, pour le troisième match de la série.