Les Whitecaps l'emportent, le Toronto FC éliminé

Un carton rouge à Gregory van der Wiel a permis aux Whitecaps de Vancouver d’avoir le meilleur sur le Toronto FC 2-1, samedi, dans la Ville Reine. Avec cette défaite, l'équipe locale a été officiellement éliminée de la course aux séries.

Le défenseur latéral droit a été expulsé de la rencontre à la 66e minute pour une accumulation de cartons, lui qui avait également été puni en début de rencontre.

À ce moment, Vancouver menait par la marque de 1-0. Ce sont les favoris de la foule qui ont inscrit le filet suivant, alors que Jozy Altidore a bénéficié d’un tir de pénalité.

Mais ce qui devait arriver arriva et les Whitecaps ont profité de leur avantage numérique pour marquer le but gagnant. À la 76e minute, Kei Kamara a brisé les jambes des Torontois avec son 14e but en 2018.