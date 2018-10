Les Remparts triment dur mais essuient un revers

Les Remparts ont conclu leur périple en Abitibi avec une défaite de 6-4 face aux Huskies de Rouyn-Noranda, samedi soir, à l’aréna Iamgold, dans un match lors duquel les unités spéciales ont fait la différence.

Les Huskies ont terminé la rencontre avec trois buts en six avantages numériques tandis que les Remparts ont également marqué trois fois avec l’avantage d’un homme, mais en 11 tentatives.

Rouyn-Noranda a été particulièrement indiscipliné en troisième période, écopant 16 minutes de pénalité. Les Remparts en ont profité à plusieurs reprises pour retirer Anthony Morrone afin de se donner un double davantage.

La stratégie a permis à Rafaël Harvey-Pinard de marquer dans un filet béant pour faire 6-2, mais, qu’importe, les Remparts ont continué d’essayer chaque fois que les Huskies leur offraient une chance de revenir dans le match par leur indiscipline. Ils ont au final réussi à marquer deux fois avant la fin de la troisième, mais l’écart était trop grand.

«C’était le fun. J’ai aimé ça. On a joué un fort match. Il y a eu des moments clés comme en troisième quand Grouchy a manqué sa chance et qu’ils sont revenus de l’autre côté pour mettre ça 4-2. Ce que j’ai adoré, c’est que les joueurs n’ont jamais arrêté. Quand je vois des gars travailler et presser comme ça, je ne lâche pas non plus. On a retiré le gardien à plusieurs reprises et les gars étaient allumés», a mentionné Patrick Roy, qui croit que son équipe aurait pu faire un meilleur travail en désavantage numérique.

Bilan positif

Même si les Remparts ont quitté Rouyn-Noranda avec un seul point acquis sur une possibilité de quatre dans ce voyage abitibien, Roy dressait un bilan positif de la dernière séquence de l’équipe, en incluant les victoires contre Drummondville et Halifax.

«Pour nous, c’est plus qu’on a récolté cinq points sur une possibilité de huit lors de cette séquence contre Drummondville, Halifax, Val-d’Or et Rouyn-Noranda. Si on m’avait dit qu’on allait récolter cinq points dans cette séquence comportant trois matchs sur quatre sur la route, je l’aurais pris.»