L'année du Drakkar?

Publié aujourd'hui à 10h54

Mis à jouraujourd'hui à 10h57

Deux semaines ont été écoulées dans la LHJMQ et déjà, on peut faire un mini-bilan de ce début de saison.



Au sommet du classement, le Drakkar de Baie-Comeau domine avec autorité. Six victoires en sept parties, aucune défaite en temps régulier et une attaque qui roule à plein régime avec 36 buts marqués.



Sur une base individuelle, plusieurs joueurs du Drakkar se démarquent. Quatre des cinq meilleurs pointeurs du circuit Courteau portent l'uniforme rouge et blanc du Drakkar.



En pleine année d’éligibilité au repêchage de la Ligue nationale de hockey, Nathan Légaré domine tous les joueurs de la LHJMQ avec 14 points. Yaroslav Alexeyev se dirige vers une saison de 80 buts (!) avec une bonne récolte de neuf filets après sept parties.



C’est une excellente nouvelle pour le Drakkar, qui se remet de trois saisons difficiles. On pouvait comprendre en 2015-16 (18e sur 18) et en 2016-17 (13e sur 18), une reconstruction nécessaire après deux grosses années.



La pilule a passé plus difficilement l’an dernier quand le Drakkar a dû faire appel à Mario Durocher, qui avait démissionné de son poste chez les Foreurs. Treizième au classement général, l’équipe a perdu de gros matchs à domicile, les partisans étaient sur les dents...



La machine était neuve mais le moteur n’arrivait pas à démarrer. Vous connaissez les amateurs de hockey de la Côte-Nord comme moi. Ils ne sont pas patients et ils n’aiment pas perdre. La gronde était palpable aux quatre coins de la ville.



Mais voilà que le décollage a été facile cette année. La voiture du Drakkar devance toutes ses rivales après deux semaines.



Soudainement, tous les joueurs respirent plus aisément. Plusieurs ont enfin pu mettre de côté leur année de repêchage dans la LNH. Je suis convaincu que les gens vont retourner plus régulièrement au Centre Henry-Leonard.



La saison est encore jeune mais il sera intéressant de surveiller le Drakkar dans les prochains mois.



Et si c’était son année?

Les Remparts ne l'ont pas facile



Parmi les surprises du début de saison, il faut parler des Remparts de Québec.



La troupe de Patrick Roy n’a pas un calendrier facile en début de campagne. Les Remparts affrontent plusieurs équipes qu’on imagine dans le top-5 lors du coup de gong final.



Pour être plus précis, Québec croise le fer avec Drummondville, Halifax, Rimouski, Rouyn-Noranda et Baie-Comeau huit fois lors des 17 premiers matchs de la saison.



C’est un gros mandat et jusqu’à maintenant, Patrick Roy et sa bande font bien.



On verra à long terme si la décision de garder trois défenseurs de 20 ans était la bonne mais jusqu’à maintenant, la tactique s’avère judicieuse. En l’espace d’une semaine, Roy et sa bande ont battu les Voltigeurs et les Mooseheads. Pas trop mal...



Les Remparts ne marquent pas une tonne de buts mais ils n’en donnent pas beaucoup. Le grand patron ne mise pas sur une équipe spectaculaire mais il veut la voir travailler. C'est le cas depuis son retour derrière le banc.

De retour à la case départ



Dans le bas du classement, Moncton, Saint-Jean, Val-d’Or et Shawinigan ont retombé là où ces formations avaient terminé l’an dernier. Elles sont de retour à la case départ.



La dernière victoire des Foreurs en temps régulier remonte au 7 janvier 2018. Ça fait donc 39 matchs que les Abitibiens n’ont pas gagné un match en soixante minutes...



Ce n’est guère plus rose pour les Sea Dogs et les Cataractes, qui en arrachent défensivement depuis le début de la nouvelle saison, avec un grand total de 37 buts accordés.

La bonne nouvelle : la saison est encore jeune, très jeune.

Tout peut changer. Pour le meilleur ou pour le pire.