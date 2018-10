Hugo Richard, un quart à protéger à tout prix

Le Rouge et Or de l’Université Laval devra être en mesure d’offrir une meilleure protection au quart-arrière Hugo Richard s’il souhaite l’emporter dans le duel très attendu de dimanche après-midi au PEPS face aux Carabins de l’Université de Montréal.

Dans la victoire de 12-7 au CEPSUM, le 8 septembre dernier, le Rouge et Or avait concédé 5 sacs à l’unité défensive des Bleus.

«On doit avoir une meilleure protection, a convenu le coordonnateur offensif Justin Éthier. La protection, ce n’est pas seulement l’affaire des joueurs de ligne, mais aussi des porteurs de ballon et des receveurs. La ligne défensive des Carabins était un peu jeune l’an dernier, mais elle est excellente cette année. Il y a beaucoup de mouvements. On ne retrouve pas de faiblesses au sein de leur défensive.»

Samuel Lefebvre abonde dans le même sens. «Les Carabins misent sur un bon front rapide, a souligné le centre du Rouge et Or.»

«Ils misent sur beaucoup d’excellents athlètes qui bougent, et il est plus difficile d’identifier les formations. Comme centre, je dois m’assurer de bien communiquer avec les gars afin qu’on sache où on va. Les porteurs de ballon nous donnent un bon coup de main.»

Les Carabins ne blitzent pas à outrance, mais misent plutôt sur de nombreuses permutations dans le front défensif.

«En situation de deuxième essai et long, ils jouent beaucoup du un contre un, a expliqué le produit des Faucons de Lévis-Lauzon. Ce sont leurs athlètes contre les athlètes de l’adversaire. On a observé le plus de vidéos possible cette semaine pour déceler ce qu’ils font en deuxième essai et long. Ils mettent plus de pression de l’extérieur que dans le passé. Lors du premier match, on avait une seule bande vidéo, mais ils ont fait de beaux jeux. Chapeau.»

Du renfort attendu

Le retour au jeu des centres arrière Alexandre Savard et Félix Garand-Gauthier ainsi que du demi inséré Étienne Moisan qui ont raté le rendez-vous dans la métropole donnera plus d’options à Éthier pour contrer le front montréalais.

«Ce ne sont pas des individus qui font la différence, mais c’est la façon dont on joue en unité qui est importante, a mentionné Éthier. Je suis bien content de leur retour parce qu’ils représentent des options en protection, mais on n’aurait pas concrétisé davantage même s’ils avaient été en uniforme à Montréal.»

Le travail de Lefebvre sera facilité à domicile comparativement au CEPSUM. «C’est plus facile de se fier à des cadences plutôt qu’à moi qui bouge le bras, a-t-il illustré. Les rôles seront inversés cette fois-ci. J’espère que nous aurons la plus grosse foule possible.»

Danny Maciocia est satisfait de la préparation de ses protégés. «Tout s’est bien passé et on est prêts, a indiqué l’entraîneur-chef des Carabins. Il n’y a rien de différent des autres semaines. Si les coachs travaillent plus fort avant un match contre Laval, ils trichent vis-à-vis les jeunes. Si les joueurs travaillent plus fort, ils se trichent eux-mêmes. On doit être constant.»

Maxym Lavallée prêt pour «un gros match»

Maxym Lavallée vivra son baptême des rangs universitaires comme partant dans le plus gros match de la saison régulière, dimanche après-midi, face aux Carabins de l’Université de Montréal.

«Je ne pensais pas que ça arriverait aussi rapidement, mais je suis prêt, a raconté le demi défensif de première année du Rouge et Or de l’Université Laval. Je suis très excité. Il y a toujours un petit stress, mais ça passe dès que tu embarques sur le terrain. C’est le fun de se produire devant une aussi grosse foule. C’est un gros match, mais ce sont les parties les plus le fun à jouer.»

Lavallée frappera en relève du vétéran Gabriel Ouellet, qui s’est blessé à une cheville lors du dernier match à Concordia et qui ratera au moins deux rencontres, mais qui sera de retour pour le début des séries éliminatoires. Au moment de son recrutement, Lavallée devait prendre la relève de Ouellet l’an prochain, mais le plan a changé.

«Un mentor»

«Gab m’a beaucoup aidé depuis mon arrivée et il m’aide encore cette semaine, a raconté le produit du campus Notre-Dame-de-Foy. Il a été un mentor pour moi. Gab, c’est un vétéran de cinq ans qui a été élu dans la première équipe d’étoiles au pays l’an dernier. Il a toujours été là pour moi et je veux jouer ce match pour lui. Je veux élever mon jeu d’un cran pour mes coéquipiers.»

Ironiquement, Lavallée n’a pas remplacé Ouellet quand il est tombé au combat. Ennuyé par un malaise à un ischio-jambier dès le deuxième jeu du match, à Concordia, le demi défensif avait été retiré du jeu. «On ne voulait pas prendre de risque, a-t-il précisé, mais je suis maintenant en pleine forme. J’ai vu de l’action comme 7e demi défensif pendant l’année et ce temps de jeu va m’aider.»

La ligne tertiaire du Rouge et Or devra compter avec le retour au jeu de Louis-Mathieu Normandin, qui a raté le premier rendez-vous entre les deux équipes dans la métropole.

«C’est un gros morceau et il les rend meilleurs, a indiqué le secondeur hybride Adam Auclair. Leur quart-arrière (Dimitri Morand) a aussi pris de l’expérience et ça sera à nous de le mélanger avec nos couvertures afin de lui faire prendre de mauvaises lectures.»

«On doit afficher la même intensité incroyable que l’an dernier dans notre victoire de 22-0, poursuit le Beauceron. On était tous sur la même page et on avait confiance en chacun de nos coéquipiers.»

Le Rouge et Or pourra compter sur le retour au jeu du plaqueur Samuel Maranda-Bizeau, du demi défensif Nicolas Viens et du demi inséré Vincent Forbes-Mombleau, qui ont tous raté le dernier match à Concordia, samedi dernier. Laissé de côté face aux Stingers, le porteur de ballon Alexis Côté sera de l’alignement.

Une défensive plus avare que jamais

Toujours parmi les défensives les plus redoutables au pays, les Carabins de l’Université de Montréal sont encore plus avares cette année.

Les Bleus n’ont accordé qu’un touché cette année en cinq rencontres. Le seul majeur fut réussi par le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke dans une cause perdue.

«Nous sommes différents de 2018, a mentionné le secondeur intérieur Jean-Philippe Lévesque. Nous sommes vraiment unis et on s’appuie l’un et l’autre. Nous sommes tous sur la même page et on s’en va dans la même direction. Nous avons toujours été unis, mais nous le sommes encore plus qu’au cours des dernières années.»

Endroit hostile

Philippe Lemieux-Cardinal abonde dans le même sens. «On va tous dans la même direction, a souligné l’ailier défensif de deuxième année. L’objectif est de donner le moins de points possible chaque semaine. On s’en va dans un endroit hostile devant une grosse foule, mais j’ai toujours aimé évoluer à Laval. J’aime l’ambiance et l’environnement.»

À sa première saison l’an dernier, le produit des Phénix d’André-Grasset avait déjà fait sentir sa présence. Il poursuit sa progression cette année.

«J’ai encore des choses à améliorer, mais ma compréhension s’est améliorée, a-t-il expliqué.

«Je comprends plus ce qui se passe autour de moi et pas seulement sur la ligne défensive. J’ai un peu plus de temps de jeu que l’an dernier. Les entraîneurs me font confiance et je veux aider l’équipe. Il faut que je sois constant. Mon jeu en général est correct, mais je souhaite être en mesure de mettre plus de pression sur le quart-arrière.»

Guerre de tranchées

Cardinal s’attend à une rude bataille sur les fronts.

«Laval a de bons athlètes sur la ligne offensive et nous avons de bons athlètes sur la ligne défensive. Nous aurons droit à une bonne guerre de tranchées. Je crois qu’ils vont essayer d’établir leur jeu au sol en partant et ils vont s’ajuster par la suite. Laval mise sur une bonne attaque aérienne.»