Domination au monticule pour les Dodgers

Mauvaise nouvelle pour les Braves d’Atlanta : les Dodgers de Los Angeles, déjà en avance 2-0 dans la série, n’ont pas encore déployé tout leur arsenal dans cette série de division de la Nationale.

Après Hyun-Jin Ryu et Clayton Kershaw, le jeune Walker Buehler devrait être le partant des Dodgers lors du match de dimanche soir, à Atlanta.

Buehler est d’ailleurs celui qui avait été appelé au monticule, le 1er octobre, dans la rencontre décisive contre les Rockies du Colorado afin de déterminer les champions du titre de la section Ouest de la Nationale. Il n’avait alors permis aucun point en six manches et deux tiers de travail dans une victoire de 5-2. Mieux encore, Buehler avait alloué seulement un coup sûr et trois buts sur balles.

Bien jouer ses cartes

Si le gérant des Dodgers Dave Roberts a les mains pleines, force est d’admettre qu’il a bien joué ses cartes jusqu’ici. Roberts avait notamment pris une décision audacieuse en utilisant Kershaw lors de la deuxième partie plutôt que de lui offrir le premier départ face aux Braves.

«Il voulait évidemment lancer le match numéro 1, avait indiqué Roberts, devant les médias. Mais après lui avoir parlé et après avoir expliqué nos pensées, il a accepté et simplement dit qu’il allait être prêt pour le match numéro 2.»

Kershaw a effectivement fait de l’excellent boulot, accordant seulement deux coups sûrs en huit manches de travail dans un gain de 3-0 des Dodgers, vendredi soir. La veille, Ryu avait donné quatre coups sûrs en sept manches dans une victoire de 6-0.

Buehler sera-t-il le premier à donner un point aux Braves? Ça reste à voir.