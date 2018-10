Deux points pour Connor McDavid dans une défaite des Oilers en Suède

Après une dernière saison difficile, les Oilers d’Edmonton espéraient commencer la nouvelle campagne en force contre les Devils du New Jersey, samedi, au Scandinavium de Göteborg, en Suède. La formation canadienne a plutôt été dominée 5-2 par la formation adverse, qui a su capitaliser sur de nombreuses erreurs des Oilers.

Kyle Palmieri et Travis Zajac ont inscrit chacun deux buts pour les Devils, qui disputaient également leur premier match du calendrier régulier.

Avant le début de la rencontre, le Québécois Martin Brodeur a procédé à la mise au jeu protocolaire. L’ancien gardien, qui occupe maintenant le rôle de vice-président du développement des affaires chez les Devils, a eu droit à de chaleureux applaudissements de la part des spectateurs suédois.

Le défenseur des Oilers Adam Larsson et l’attaquant des Devils Marcus Johansson, tous deux originaires de la Suède, ont été invités au centre de la patinoire pour prendre la mise au jeu.

Dès la première minute de jeu, Palmieri a profité de la mollesse des Oilers en défensive pour ouvrir la marque. Après avoir récupéré la rondelle le long de la bande, l’attaquant de 27 ans s’est amené sans problème devant Cam Talbot, qu’il a déjoué d’un tir du poignet.

Milan Lucic a répliqué trois minutes plus tard en avantage numérique, complétant un jeu de Connor McDavid et Leon Draisaitl.

Un tournant

Tout a semblé basculer pour les Oilers en début de deuxième période. Alors que les Devils profitaient d’une supériorité numérique, Palmeri a de nouveau trompé la vigilance de Talbot avec un tir du côté de la mitaine. Zajac a creusé l’écart 69 secondes plus tard. Miles Wood a alors profité d’une mauvaise sortie de Talbot derrière son filet et d’un lent repli des joueurs des Oilers pour récupérer la rondelle et la remettre dans l’enclave à Zajac. Ce dernier a complété le travail sans difficulté.

Zajac est revenu à la charge au début du troisième vingt. Encore une fois, c’est un bel effort individuel de Woods qui a mené au quatrième but des Devils.

Le trio de McDavid, qui a obtenu personnellement une deuxième mention d’aide, a réduit l’écart en fin de match grâce à un but Draisaitl, mais Stefan Noesen a ensuite scellé l’issue de la rencontre en marquant dans un filet désert.

Le gardien Keith Kinkaid a repoussé 17 tirs devant la cage des Devils. Pour sa part, Talbot a cédé quatre fois sur 26 lancers.