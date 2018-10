Brandt Snedeker s’accroche en tête

Brandt Snedeker s’est maintenu au sommet du classement de l’Omnium Safeway, samedi, au terme de la troisième ronde du premier tournoi de la nouvelle saison de la PGA, présenté à Napa, en Californie.

L’Américain de 37 ans a terminé sa journée avec une carte de 69 (-3) et a frappé 200 (-16) coups lors de ce tournoi. Samedi, il a cumulé cinq oiselets, dont trois aux trois derniers fanions. Il a cependant commis deux bogueys.

Son compatriote Kevin Tway se trouve au deuxième rang avec un cumulatif de 203 (-13). Il a joué 68 (-4) et réussi quatre oiselets sans commettre aucune faute.

Le Sud-Coréen Sung-jae Im est posté au troisième échelon et est à quatre coups du meneur. La jeune sensation de 20 ans a remis une carte de 69 (-3) pour une deuxième journée consécutive.

À égalité en deuxième position après 36 trous, Phil Mickelson a perdu 14 positions en vertu de sa performance de 74 (+2). Le vétéran a connu un premier neuf difficile avec un boguey et un double boguey.

Du côté des Canadiens, Roger Sloan et Mackenzie Hughes ont un cumulatif de 211 (-5) et ils partagent le 48e rang avec six autres adversaires. Ils ont respectivement joué 72 (N) et 74 (+2).

Leurs compatriotes Nick Taylor et Adam Svensson se retrouvent loin dans le classement. Ils ont remis des cartes de 74 (+2), 75 (+3).

Pour leur part, Ben Silverman et David Hearn ont fait la coupure, mais n’ont pas pris le départ.