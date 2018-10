Le match de la dernière chance

La saison de l’Impact de Montréal est en péril, aujourd'hui, étant donné qu’une défaite contre le Crew de Columbus au Stade Saputo serait synonyme d’élimination.

Voyez ce match sur les ondes de TVA Sports dès 15h. L'avant-match est en cours.

La tâche ne sera pas facile pour le Bleu-blanc-noir, qui affrontera une formation qui est déjà assurée de participer au tournoi d’après-saison et qui pourra disputer ce match sans ressentir de véritable pression.

L’attaquant américain du Crew Gyasi Zardes a connu des succès cette saison après avoir connu une année difficile avec le LA Galaxy. Cette fois, il produit à la hauteur de son talent sous les ordres de l’entraîneur-chef Gregg Berhalter. La défensive du onze montréalais devra surveiller ce joueur, qui pourrait jouer le rôle du trouble-fête tout au long de la rencontre.

La troupe de Rémi Garde pourrait se passer de son joueur vedette Ignacio Piatti en vue de ce match crucial. Nacho s’est blessé à la cuisse lors de la dernière rencontre contre D.C. United.

La formation de l'Impact pour le match de cet après-midi:

Voici VOTRE XI partant pour le match contre le @ColumbusCrewSC



Here is YOUR starting XI for today's game against Columbus Crew SC #IMFC #MTLvCLB pic.twitter.com/aG6tmIuIul