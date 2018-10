Grosse commande à Pittsburgh

Les Canadiens de Montréal visitent les Penguins de Pittsburgh, ce soir, dans ce qui est le premier match de la saison du Tricolore à être présenté à TVA Sports.

Notre reportage débutera dès 18h.

Après s’être coltiné les Maple Leafs à Toronto, mercredi, le CH n’a pas une commande plus facile sur les bras, ce soir. Les Penguins de Pittsburgh, emmenés par Sidney Crosby et Evgeni Malkin comme c’est le cas depuis plus de dix ans, forment toujours l’une des plus puissantes formations du circuit Bettman.

Ils l’ont emporté 7-6 contre les Capitals de Washington, champions en titre de la Coupe Stanley, jeudi, à leur premier match de la saison. Un match dans lequel le défenseur québécois Kristopher Letang a inscrit deux buts, dont celui de la victoire en prolongation.

Il va sans dire que CH devra être prêt, mais il risque de l’être : la troupe de l’entraîneur Claude Julien a offert un effort de tous les instants contre les Leafs, il y a trois jours, et aurait bien pu repartir de la Ville Reine avec la victoire n’eut été de quelques gestes inspirés du talentueux attaquant des Leafs Auston Matthews.

Le Tricolore présente en ce début de saison un visage renouvelé : l’équipe fait bon usage de la rapidité de ses patineurs et offre un jeu de transition plus explosif.

Notre journaliste Renaud Lavoie était présent à l’entraînement ce matin. Tout indique que les attaquants Tomas Plekanec et Nikita Scherbak seront laissés de côté comme ce fut le cas contre les Leafs. Le sort du défenseur Karl Alzner, qui a également regardé le dernier match sur la passerelle, demeure également incertain pour le match de ce soir.