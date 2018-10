Une première victoire pour Rod Brind'Amour

Rod Brind'Amour a obtenu sa première victoire en tant qu’entraîneur-chef dans la Ligue nationale de hockey (LNH), vendredi soir, à Columbus, où les Hurricanes de la Caroline se sont imposés 3-1 devant les Blue Jackets.

Sebastian Aho et Micheal Ferland ont chacun conclu la rencontre avec un but et une aide.

Du côté des Blue Jackets, qui jouaient également un deuxième match en deux soirs, Brandon Dubinsky a été l’unique marqueur.

Réclamé au ballottage plus tôt en semaine des Maple Leafs de Toronto, Curtis McElhinney a savouré la victoire à son premier départ devant la cage des Hurricanes. Le gardien de 35 ans a réalisé 30 arrêts.

À son premier match de la saison avec les Blue Jackets, Sergei Bobrovsky a cédé trois fois sur 35 tirs.

Par ailleurs, le premier choix des Hurricanes et deuxième choix total au dernier repêchage, Andrei Svechnikov, a obtenu son premier point dans la LNH. Le Russe de 18 ans a mérité une mention d’aide sur le premier but des siens, inscrit par Jordan Martinook, au premier vingt.