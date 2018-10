Stéphane Auger revient sur «l’incident Burrows» dans son livre

L’ex-arbitre de 13 ans de la LNH Stéphane Auger, qui est l’expert des questions d’arbitrage à la chaîne TVA Sports, est revenu, dans le livre «Stéphane Auger: le pouvoir du sifflet», écrit par le journaliste de La Presse Mathias Brunet, sur le fameux «incident Alexandre Burrows».

Lors d’un match entre les Canucks de Vancouver et les Predators de Nashville en janvier 2010, l’attaquant québécois avait reproché à Auger, qui était l’un des officiels lors de ce match, de l’avoir menacé de lui décerner des pénalités par simple vengeance personnelle. Auger avait décerné trois pénalités mineures en troisième période en plus d’une inconduite de partie au joueur d'avant des Canucks.

Selon Burrows, Auger n’avait pas apprécié que l’ex-peste des Canucks l’ait trompé en effectuant un plongeon alors que l’arbitre avait décerné une pénalité majeure à un joueur des Predators Jerred Smithson, quelques semaines auparavant, en décembre 2009.

«J’ai souvent fait le survol de cet incident, a confié Auger à l’émission Dave Morissette en direct, vendredi. J’ai 18 ans de carrière professionnelle, c’est 75 000 minutes.

«Le premier match, j’ai décerné une pénalité majeure avec une inconduite de partie. Le lendemain, le patron me rappelle et me dit de regarder la séquence vidéo. On voyait Burrows se lever et esquisser un sourire à Roberto Luongo.

«[...] J’ai dit à ma femme d’arrêter de regarder la télévision. C’est certain que ça faisait les manchettes d’un océan à l’autre, sauf que moi, j’ai fait mon travail. Ce que j’ai moins aimé, ce sont les liens faciles qui se sont faits. J’étais immédiatement coupable.»

Le livre sortira en librairie à partir du 10 octobre.

Voyez l’entrevue intégrale dans la vidéo ci-dessus.