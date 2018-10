Prêts à voler le spectacle

Officiellement, la finale du gala de boxe de samedi soir au Centre Vidéotron oppose Simon Kean à Dillon Carman. Le monde pugilistique salive toutefois à l’idée de voir deux jeunes sensations québécoises en venir aux coups. Steven Butler et Jordan Balmir, en demi-finale pour le titre WBC francophone des poids moyens, pourraient bien voler le spectacle.

Dans le cadre de la traditionnelle conférence de presse d’avant-combat, le promoteur de Eye of the Tiger Management, Camille Estephan, a lui-même avancé ce constat. «Je ne peux pas dire qu’on a une finale entre ces deux combats. Je suis toujours fébrile avant un gala, mais particulièrement en ce moment», a-t-il lancé.

Butler (24-1-1, 21 K.O.), de Montréal, n’a que 23 ans, mais a déjà disputé 16 combats professionnels de plus que Balmir (10-0, 6 K.O.), 25 ans, de Drummondville.

Ce dernier, qui est passé chez les professionnels il y a seulement trois ans, n’a pas perdu de temps en lançant le défi à Butler de l’affronter, tout de suite après sa plus récente victoire, en juillet, contre Vito Vendetta.

«C’est sûr que je vais voler le show du gala. Que je fasse partie d’un premier combat, d’une demi-finale ou d’une finale, ça n’a pas d’importance pour moi. Je vais là pour offrir tout un spectacle et réussir le K.-O. de la soirée», a clamé sans détour Butler, lorsque «Le Journal de Québec» lui a demandé si son combat pouvait séduire davantage que la grande finale de la soirée.

«C’est un combat à saveur locale, donc c’est toujours un cadeau pour les fans. Ça va être le fun, ils vont en bénéficier, et de mon côté je vais obtenir une nouvelle ceinture», a-t-il ajouté.

Fin de carrière promise

Question de colorer un brin l’affrontement à venir, Butler a même promis de mettre fin à la carrière de Balmir. D’ailleurs, les deux cogneurs se sont échangé quelques mots qui semblaient peu affectueux lors de leur face-à-face de jeudi.

«Je ne vois pas comment il peut mettre fin à ma carrière. Je vais gagner ce combat-là. Plus vite je peux le mettre K.-O., mieux c’est. Si ça ne dure pas, ma face va être belle et ma mère va être contente. Sinon, on va y aller jusqu’au bout», a affirmé Balmir au sujet de l’affrontement prévu pour 10 rounds.

Des connaissances

Les deux belligérants ne sont pas en terrain inconnu, ayant déjà mis les gants ensemble au gymnase par le passé. C’est ce qui a fait dire à Balmir qu’il déjouera les pronostics et qu’il ne regrettera pas de l’avoir invité à valser malgré son inexpérience.

«La job est faite. Je l’ai côtoyé dans les gymnases et je le connais bien. Je l’ai vu aujourd’hui et je l’ai senti stressé. Je le sais qu’il pense à moi le matin, le midi et le soir. C’est sûr que quand il va goûter au plancher, ça va faire grimper ma carrière. Ça fait partie des risques», a-t-il martelé, tandis que Butler déplorait l’approche de son rival.

«Lui, il est dans un jeu vidéo. Pas moi! Il fait ça pour le fame, pour s’amuser. Moi, j’ai une famille à nourrir à la maison. On est dans deux mondes différents, et ça va paraître samedi soir.»