Odell Beckham fils critique les Giants

Le receveur de passes des Giants de New York Odell Beckham fils n’est pas satisfait de la façon dont son équipe joue cette saison.

Dans une entrevue accordée au réseau ESPN vendredi, le joueur étoile des Giants (1-3) s'est montré visiblement frustré du mauvais début de saison des siens et critique le manque d’énergie de ses coéquipiers.

«Nous avons un problème avec notre énergie, nous ne sommes pas à 100 % tous les jours, a-t-il affirmé. Vous me connaissez, je suis un passionné et une personne énergique. J’ai toujours été comme ça et si je ne vois pas ça, c’est un problème pour moi. Nous devons jouer avec notre cœur. Nous sommes seulement 1-3. Vous savez l’année où nous avons fini 11-5, on a débuté avec une fiche de 2-3 après cinq matchs. Alors, on ne sait jamais quand on peut partir sur une séquence victorieuse.»

Beckham fils a aussi profité de cette entrevue pour critiquer la façon de faire en attaque.

«Pourquoi on n’essaye pas de faire des passes de plus de 20 verges ?, a-t-il demandé. C’est un questionnement que nous avons à nous poser, mais pour le moment, nous devons regarder ce qu’il y a dans nos cœurs, mettre plus d’énergie. La façon dont nous nous préparons avant un match, ça compte également.»

Après quatre rencontres cette saison, les Giants n’ont réussi que deux passes de plus de 30 verges. Pour sa part, Beckham fils est le receveur le plus prolifique de la formation new-yorkaise avec 31 attrapés pour 331 verges et aucun touché.