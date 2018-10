Miguel Almiron sur le départ?

Le milieu de terrain offensif Miguel Almiron quitterait Atlanta United FC à la fin de la saison régulière et rejoindrait les rangs d’une équipe de première division anglaise, rapporte le quotidien L’Équipe.

«Son avenir est scellé, il ira en Angleterre lors du mercato hivernal», aurait affirmé le président d'Atlanta United, Darren Eales, à Fox Deportes.»

Parmi les clubs européens intéressés, Arsenal serait dans la course pour accueillir le Paraguayen de 24 ans, qui a disputé ses deux dernières saisons dans le circuit Garber.

Cependant, le journaliste attitré à la couverture de la formation géorgienne Doug Robertson a démenti les rumeurs qui envoient le meneur de jeu sous d’autres cieux en affirmant que les propos d'Eales étaient carrément faux.

Quote from Eales in report out Almiron to #arsenal is not true.