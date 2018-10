LHJMQ : Format des séries intrigant

La réduction des voyages et l’augmentation des chances que deux équipes aux antécédents de rivalité bien remplis croisent le fer dès l’ouverture des séries ont motivé la LHJMQ à adopter une refonte de son classement en prévision de la nouvelle saison, un changement qui intrigue les entraîneurs aux quatre coins de son territoire.

Pour la première fois depuis la saison 2009-2010, les affrontements lors du premier tour éliminatoire seront déterminés d’une autre manière que par les positions des équipes au classement général.

Les membres du bureau des gouverneurs ont adopté la formule de deux associations (Est et Ouest) qui séparent le territoire du circuit Courteau en deux. Dix clubs formeront l’Association de l’Est en provenance des divisions Est et Maritimes, tandis que huit formeront les cadres de celle de l’Ouest depuis les divisions Ouest et Centre.

Les équipes de la même conférence s’affronteront lors des deux premières rondes des séries (1 c. 8, 2 c. 7, 3 c. 6 et 4 c. 5), et advenant que plus de 600 km séparent deux villes, le format 2-3-2 s’appliquera. Par le passé, il fallait franchir un trajet de plus de 800 km afin que cette mesure soit mise en œuvre.

En demi-finale, le classement général prévaudra pour déterminer les adversaires. Si le nombre d’équipes qualifiées en séries d’une association est insuffisant, il y aura transfert d’équipes dans l’autre association en respectant leur position respective au classement général.

«Ça va maintenir un système où ça va être excitant de suivre les séries. Un contre 16, ça faisait parfois en sorte que le sort des clubs pouvait être réglé en janvier et qu’il y avait moins d’intérêt pour la course aux séries», soutient le directeur des communications de la LHJMQ, Maxime Blouin.

Réduction des dépenses

Si les chances que deux organisations éloignées géographiquement s’affrontent sont réduites par ces changements, ils permettront également aux équipes d’économiser de précieux sous.

«Chaque formule a ses côtés positifs et ses côtés négatifs. On va le voir après l’avoir vécu. Pour l’instant, c’est difficile de juger et c’est utopique parce qu’on ne sait pas à quels rangs les équipes vont finir et quelles équipes vont être transférées d’association. Cela dit, l’argent et les distances, c’est le nerf de la guerre», estime l’entraîneur-chef des Huskies de Rouyn-Noranda, Mario Pouliot, dont l’équipe est l’une de celles qui passent le plus de temps en autocar en une saison.

«De faire moins de kilomètres et d’avoir moins de nuitées sur la route, ça peut avoir un impact sur la performance », affirme pour sa part Marc-André Dumont, le pilote des Screaming Eagles du Cap-Breton, l’emplacement le plus à l’est de tout le circuit.

Les Eagles en savent quelque chose puisque la ville la plus près d’eux est Halifax, qui se trouve à 4 h 30 de route. Au cours des cinq derniers tournois printaniers, la franchise néo-écossaise a croisé le fer avec une équipe du Québec dès la ronde initiale, se tapant chaque fois plus de 1000 km simplement pour se rendre à destination !

Dumont, qui en est à sa septième saison à Sydney, craint toutefois que les meilleures équipes soient écartées du carré d’as avec le nouveau système.

«Le risque, c’est de ne pas avoir les quatre meilleures équipes en demi-finales. C’est la même chose dans la LNH. Si une conférence est jugée plus solide en profondeur, se rendre en demi-finale [peut-être plus dur]. Peut-être que ce risque ne va pas se réaliser et il faudra l’évaluer avec les années.»

Rivalités au menu

Pour l’entraîneur-chef des Saguenéens de Chicoutimi, Yanick Jean, la possibilité de retrouver un adversaire avec lequel il n’irait pas au même souper l’enchante.

«Il y a plus de chances d’affronter une rivalité naturelle, mais d’un autre côté, plus de chances d’affronter Cap-Breton ou les équipes des Maritimes. On va voir au fur et à mesure que ça va se produire. Cela dit, ce sera facile de percevoir comment notre conférence va être forte.»