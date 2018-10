Les Red Sox résistent face aux Yankees

Les Red Sox ont résisté à la poussée tardive des Yankees de New York, vendredi soir, à Boston, pour remporter le premier match de leur série de division dans la Ligue américaine.

Menés 5-0 après cinq manches, les Yankees se sont rapprochés à un seul point des Red Sox en neuvième, grâce au circuit en solo d’Aaron Judge.

Mais l’as releveur des Red Sox Craig Kimbrel s’est immédiatement repris, fermant les livres avec trois retraits au bâton successifs.

J.D. Martinez a accueilli les visiteurs avec un circuit de trois points dès le premier tour au bâton des Red Sox. Andrew Benintendi et Steve Pearce l’ont précédé au marbre.

En troisième manche, Pearce et Bogaerts ont porté l’avance de l’équipe locale à cinq points. Le premier avec un simple productif, et le second avec un ballon-sacrifice.

Vaine remontée

Les Yankees ont amorcé leur remontée en sixième manche lorsque Luke Voit a poussé Brett Gardner à la plaque avec un simple. Didi Gregorius a ensuite réduit l’écart en se commettant dans un optionnel.

Dès son retour au bâton, Voit a généré un autre point pour les Yankees avec un roulant vers le troisième but.

Chris Sale a été le lanceur gagnant. En cinq manches et un tiers le partant des Red Sox a alloué deux points, cinq coups sûrs et deux buts sur balles en plus de retirer huit frappeurs sur des prises.

J.A. Happ a encaissé le revers après avoir concédé cinq points en deux manches.

Les deux formations se retrouveront samedi, au Fenway Park, pour le deuxième match de la série.