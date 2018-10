Les Oilers veulent commencer du bon pied

Pas question pour les Oilers d’Edmonton de faire du tourisme à Gothenburg, en Suède, où ils disputeront leur premier match de la saison samedi face aux Devils du New Jersey.

«Nous sommes tellement concentrés sur le fait qu’on veut connaître un bon départ. Nous voulons construire sur de bonnes sensations. Commencer de la bonne façon, c’est très important pour nous», a dit Kyle Brodziak en entrevue à LNH.com.

Après une dernière saison décevante, les Oilers sont déterminés à rebondir et à mieux entreprendre leur campagne. L’an dernier, la formation albertaine n’avait gagné qu’un de ses cinq premiers matchs. Après 21 rencontres, elle présentait un dossier de 7-12-2.

«Nous avons eu un si mauvais départ. On s’est vraiment mis dans le pétrin, a dit le capitaine Connor McDavid.

«On essaie de ne pas penser à la dernière saison ou même à celle d’avant. Mais lorsqu’on s’y attarde, notre départ de 7-1-0 (en 2016-2017) nous a bien servi, a ajouté Milan Lucic. C’est juste une question mentale, de garder confiance. Et avoir un bon départ est déterminant pour y arriver.»

Renforcer l’esprit d’équipe

Pour l’entraîneur-chef Todd McLellan, ce voyage en Europe, qui les a également menés en Allemagne, était l’occasion parfaite de resserrer les liens entre les joueurs.

«On voulait qu’ils apprécient leur voyage, qu’ils se retrouvent à l’extérieur de la patinoire pour discuter des défis auxquels on fait face, de la manière dont on joue, et d’autres sujets. On peut appeler ça du "team building". Et la meilleure façon de faire du "team building", c’est en gagnant des matchs», a ajouté McLellan.

Les Oilers ont remporté le dernier affrontement de leur camp d’entraînement, mercredi, à Cologne, en défaisant le Kolner Haie 4-3 en prolongation. Ils sont maintenant prêts pour les Devils.