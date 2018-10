Kluber et Verlander lancent les hostilités

La série opposant les champions en titre, les Astros de Houston, aux Indians de Cleveland prend son envol vendredi après-midi.

Ce duel sera présenté sur les ondes de TVA Sports à compter de 14h.

Et pour l'occasion, nous aurons droit à tout un duel de lanceurs alors que Corey Kluber (20-7) fera face à Justin Verlander (16-9).

Verlander avait grandement aidé les Astros à remporter la Série mondiale l'an dernier avec une fiche de 4-1 et une moyenne de points mérités de 2,21 en six sorties.

De son côté, Kluber présente un dossier de 4-2 et une moyenne de points mérités de 3,54 en huit départs au cours de sa carrière en séries.

Il y aura cependant de bons frappeurs des deux côtés pour rivaliser avec ces lanceurs de qualité.

Parmi eux, on retrouve Jose Altuve, Yuli Gurriel et Alex Bregman chez les Astros ainsi que Michael Brantley, Francisco Lindor et Jose Ramirez chez les Indians.