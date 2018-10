Eugenie Bouchard se retire du tournoi de Linz

La Québécoise Eugenie Bouchard ne participera finalement pas aux qualifications du tournoi de la WTA de Linz, en Autriche.

En effet, la joueuse de 24 ans a décidé de faire l’impasse sur cette compétition puisqu’elle ne se sentait pas suffisamment prête physiquement.

«Ce fut une décision difficile pour elle puisqu’elle aime vraiment le tournoi de Linz, a souligné la directrice de la compétition, Sandra Reichel, dans un tweet sur le compte Twitter de l’épreuve.

Unfortunately @geniebouchard ���� had to withdraw from the qualifying at our tournament. „It was a tough decision for her because she really likes the #wtalinz. But she is not feeling fit enough at the moment“, TD Sandra Reichel said. #wtatennis @wta #geniebouchard