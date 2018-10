Des Carabins différents face au Rouge et Or

Physique, défensif et imprévisible. C’est ainsi que pourraient se décrire les affrontements entre les éternels rivaux de Québec et de Montréal : le Rouge et Or et les Carabins, qui en viendront aux prises dimanche après-midi à l’Université Laval.

Cette rencontre au sommet entre les deux puissances du Réseau du sport étudiant du Québec sera diffusée à TVA Sports à compter de 13h.

À leur première confrontation de l’année, le 8 septembre au CEPSUM, le Rouge et Or l’avait emporté de justesse 12-7.

Cette fois, le championnat de la saison sera à l’enjeu. Si les Carabins l’emportent par cinq points, les deux équipes se trouveront à égalité et les points contre de l’ensemble de l’année serviront de bris d’égalité. Une victoire par six et plus des «Bleus» et ils prendraient une sérieuse option sur le titre, alors qu’un gain par quatre ou moins placerait le Rouge et Or en très bonne position pour enlever les grands honneurs.

Foi de Danny Maciocia, l’attaque des Carabins est bien meilleure qu’à l’occasion du premier affrontement face au Rouge et Or.

«On est différent offensivement. Il ne faut pas non plus oublier que nous avions utilisé deux quarts dans le premier match», a souligné l’entraîneur-chef des Carabins en entrevue à TVA Sports, vendredi.

Depuis, Dimitri Morand s’est établi comme partant et l’attaque montréalaise a explosé. Les «Bleus» ont inscrit pas moins de 160 points à leurs trois dernières rencontres, soit 53 en moyenne par match.

«Morand est carrément un autre quart. Sa confiance est complètement différente qu’en début de saison», a soutenu Maciocia.

Nul doute que la pression repose davantage sur les Carabins, surtout que le match aura lieu dans la Vieille Capitale dans un stade intimidant.

Les plus jeunes joueurs devront être particulièrement prudents, a rappelé le vétéran receveur Régis Cibasu.

«J’étais impressionné quand j’y suis allé pour la première fois, mais les vétérans m’ont aidé. Je fais maintenant la même chose avec les plus jeunes. Ce n’est qu’un match, il ne faut pas penser à la foule.»

