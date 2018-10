Cette semaine dans l’univers de la WWE : L’ère Attitude, pour un soir seulement

Publié aujourd'hui à 10h25

C'était un Raw sous le signe de la nostalgie cette semaine alors que nous avons vu l’Undertaker et Kane attaquer Triple H et Shawn Michaels comme si nous étions dans l'ère Attitude. Les Frères de Destruction et la DX originale vont toujours rappeler de bons souvenirs aux amateurs, dans ce qui a probablement été l'époque la plus populaire que la lutte ait connue. «Taker» affrontera Triple H ce samedi en Australie.

Qui aurait pensé qu'un commentaire sur le potentiel pour Seattle de ravoir une équipe de basketball aurait généré autant de réaction?!? Les fans ont hué Elias et Kevin Owens pendant de nombreuses minutes sans arrêt, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Montréal et Québec n'auraient jamais réagi de la sorte pour le baseball et le hockey respectivement. Seattle l'a peut-être mérité son équipe de hockey finalement!

Si seulement la qualité des matchs de la division féminine à Raw ou SmackDown Live pouvait toujours être celle qu'on a vue lors de la classique Mae Young de cette semaine. Le talent est là, suffit de faire un peu de ménage et un meilleur jumelage.

Voici d’ailleurs mes commentaires sur le quatrième épisode de la classique Mae Young :

Toni Storm contre Hiroyo Matsumoto était probablement le deuxième meilleur match du tournoi jusqu'à présent. Voilà un exemple de deux lutteuses qui sont meilleures que plusieurs lutteuses de Raw ou SmackDown Live.

Kacy Canzaro a un énorme potentiel. Elle est l'ultime sous-estimée avec ses cinq pieds et ses 100 livres. Mais son style acrobatique influencé par son historique de gymnaste la rend vraiment unique. Malgré une erreur qui l'a fait trébucher, l'expérience de son adversaire lui a permis de la rattraper. Rhea Ripley, tout comme Storm, aurait sa place sur l'alignement principal de la WWE dès maintenant.

Mercedes Martinez et Meiko Satomura ont sans aucun doute eu le match du tournoi jusqu'à présent. Deux vétéranes qui sont tellement une coche au-dessus de tout le monde que ça en est gênant. Pour moi, ce match représente exactement ce que devrait être l'évolution de la division féminine.

Si Mercedes Martinez ne parvient jamais à lutter à Raw, SmackDown Live ou NXT, je la verrais vraiment entraîner les plus jeunes au centre de performance. N'importe quelle promotion de lutte qui prend au sérieux sa division féminine se doit d'avoir Martinez impliquée d'une façon ou d'une autre.

Matchs de la semaine

Mercedes Martinez c. Meiko Satomura Drew McIntyre c. Seth Rollins Johnny Gargano c. Tony Nese

Vidéos de la semaine

Je n’ai jamais entendu une foule huer autant. JAMAIS!

Roman Reigns contre Dolph Ziggler, comme ça, à Raw!

Résultats rapides

Seattle, Washington

Braun Strowman a battu Dean Ambrose par disqualification à la suite de l'intervention de Roman Reigns.

Roman Reigns a défait Dolph Ziggler.

Ronda Rousey, accompagnée de Brie et Nikki Bella, a vaincu Ruby Riott, accompagnée de Liv Morgan et de Sarah Logan.

Konnor, accompagné de Viktor, a battu Bobby Roode, accompagné de Chad Gable.

L'Équipe B a défait Le Revival.

Drew McIntyre a vaincu Seth Rollins.

Kevin Owens, accompagné d’Elias, a battu Bobby Lashley, accompagné de Lio Rush.

Bayley, accompagnée de Finn Balor, a défait Alicia Fox, accompagnée de Jinder Mahal et de Sunil Singh.

Vidéos de la semaine

Aiden English explique le mystère de Milwaukee!

La directrice-générale Paige, prête à congédier Samoa Joe?

On a perdu Becky Lynch!

Résultats rapides

Portland, Oregon

R-Truth et Carmella ont battu Andrade Cien Almas et Zelina Vega.

Le match entre Randy Orton et Tye Dillinger n'a jamais débuté alors que les deux se sont battus avant même le son de la cloche.

Shelton Benjamin a vaincu Daniel Bryan.

Asuka, accompagnée de Naomi, a battu Peyton Royce, accompagnée de Billie Kay.

Résultats rapides

Portland, Oregon

Bayley et Finn Balor ont battu Alicia Fox et Jinder Mahal, accompagnés de Sunil Singh.

Naomi et Jimmy Uso ont défait Lana et Rusev.

Vidéo de la semaine

On se prépare pour l’Australie

Résultats rapides

Portland, Oregon

Akira Tozawa a battu Jack Gallagher.

Kalisto a défait TJP.

Vidéo de la semaine

Toujours aussi excellent ce Johnny Lutte!

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Lacey Evans a battu Candice LeRae .

The Forgotten Sons (Steve Cutler, Wesley Blake et Jaxson Ryker) ont défait Vinny Mixon, Torry Kirsh et Cesar Rise.

Johnny Gargano a vaincu Tony Nese.

Lars Sullivan a battu EC3.

Vidéo de la semaine

Deux futures vedettes de la WWE

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Toni Storm a battu Hiroyo Matsumoto.

Rhea Ripley a défait Kacy Catanzaro.

Lacey Lane a vaincu Taynara Conti.

Meiko Satomura a battu Mercedes Martinez.

Événement spécial, samedi le 6 octobre, sur la chaîne de la WWE

Carte confirmée pour le Super Show-Down :

Pour une dernière fois

Triple H, accompagné de Shawn Michaels c. L’Undertaker, accompagné de Kane.

Match pour le championnat de la WWE

Sans disqualification, sans compte à l’extérieur

AJ Styles © c. Samoa Joe

Match 3 contre 3

Le Shield c. Braun Strowman, Drew McIntyre et Dolph Ziggler

Match 3 contre 3

Ronda Rousey et les jumelles Bella c. Le Riott Squad

Match par équipe

John Cena et Bobby Lashley c. Kevin Owens et Elias

Match pour le titre féminin de SmackDown Live

Becky Lynch © c. Charlotte Flair

Match pour le championnat par équipe de SmackDown Live

Le New Day © c. Cesaro et Sheamus

Match pour le championnat mi-lourd de 205 Live

Cedric Alexander © c. Buddy Murphy

Match pour déterminer l’aspirant numéro un au titre de la WWE

Daniel Bryan c. Le Miz

Match par équipe

Asuka et Naomi c. Bille Kay et Peyton Royce

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

