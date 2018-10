William Nylander prêt à attendre encore

L’attaquant des Maple Leafs de Toronto William Nylander demeure dans son pays natal en Suède et il est prêt à patienter davantage pour obtenir le contrat souhaité, et ce, même si chaque jour d’inactivité lui fait perdre beaucoup.

Coincé dans une impasse contractuelle, le joueur d’avant devra renoncer à une somme allant de 20 000 $ à 45 000 $ par jour manqué sur sa prochaine entente, d’après le réseau TSN. Le patineur de 22 ans continue de garder la forme, mais espère retrouver ses coéquipiers des Leafs dès que possible.

«Actuellement, il n’y a rien à faire de plus. Je n’ai pas d’information et je n’ai pas parlé avec Toronto. Mon agent [Lewis Gross] s’occupe de tout», a commenté jeudi Nylander au quotidien «Aftonbladet».

«Certes, c’est énormément d’argent que je perds. Cependant, au bout du compte, je dois examiner ce qui est le mieux pour moi et ce que nous croyons être le plus approprié, moi et mon agent, a ajouté celui ayant admis ne pas avoir regardé en direct le premier match de la saison de son équipe la veille. C’est important, surtout si ça concerne un pacte de plusieurs années. Je dois penser à long terme, car on parle ici de mon avenir.»

Trop fermé?

Mercredi, le président de la formation ontarienne, Brendan Shanahan, avait critiqué le hockeyeur en mettant en doute sa volonté d’en venir à un compromis.

«Ce n’est pas pour tout le monde et nous ne sommes pas une équipe qui convient à tout le monde. Mais nous croyons que les joueurs que nous avons veulent faire partie du programme et être un porte-couleurs des Maple Leafs, et qu’ils comprennent ce qui est important», avait-il dit par le biais de propos rapportés par le site The Athletic.

«Je veux jouer, mais la situation est celle qui prévaut, a de son côté émis Nylander. Je veux demeurer à Toronto.»