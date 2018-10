UL International Crown: la Corée du Sud en avance

La formation sud-coréenne a remporté ses deux premiers matchs de l’UL International Crown devant ses partisans, jeudi à Incheon, et occupe le sommet du classement de cette compétition biennale de golf féminin.

Durant la journée initiale de l’événement au cours de laquelle des confrontations par équipe selon la formule «quatre balles» étaient à l’horaire, le duo formé de la meilleure joueuse au monde, Sung Hyun Park, et d’In-Kyung Kim l’a emporté par un trou contre les Taïwanaises Candie Kung et Phoebe Yao. Puis, In Gee Chun et So Yeon Ryu ont gagné par deux trous face à Teresa Lu et Wei-Ling Hsu pour permettre à la Corée du Sud de balayer leurs deux duels contre Taïwan.

Dans un autre choc du groupe A, les Anglaises ont triomphé une fois et livré un verdict nul face aux Australiennes. Ainsi, Bronte Law et Jodi Ewart Shadoff ont eu raison de Katherine Kirk et de Su Oh 4 et 3. Charley Hull et Georgia Hall (Angleterre) ont dû se contenter d’un seul point au classement contre Minjee Lee et Sarah Jane Smith, de l’Australie.

Au sein du groupe B, les Américaines et les Suédoises ont divisé les honneurs de leurs matchs. Cristie Kerr et Lexi Thompson ont donné une victoire par deux trous aux États-Unis contre Pernilla Lindberg et Madelene Sagstrom, tandis que les Scandinaves Anna Nordqvist et Caroline Hedwall ont défait Jessica Korda et Michelle Wie par le même écart.

Dans les autres affrontements à l’affiche, la Thaïlande a récolté trois points sur une possibilité de 4 contre le Japon.

Le tournoi se poursuivra jusqu’à dimanche. La même formule sera en vigueur vendredi et samedi, tandis que des matchs individuels sont prévus pendant la dernière journée.